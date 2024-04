Hrebak odgovorio na prozivke zbog izjave o desnoj vladi: "Matematika nam nije naklonjena"

Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara, predsjednik HSLS-a i koalicijski partner HDZ-a, uključio se u jednu raspravu na Facebooku u kojoj je komentirao sastavljanje nove saborske većine.

Hrebak je svoj stav o temi iznio ispod objave Dragana Bagića, profesora na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

"Sad je odgovornost na IDS-u, Posavcu i Fokusu da nađu načina i podrže Andreja Plenkovića iz Sabora i tako spriječe dolazak radikalne desnice na vlast. Oni kao lokalne stranke u tome mogu naći i svoj interes", napisao je Bagić te dodao da je Hrebak izletio s izjavom da birači žele desnu vladu: "Mogao se prometnuti u koordinatora liberalne opcije koja je brana radikalnoj ispraznoj desnici."

Hrebak je u komentaru na objavu ustvrdio da nije izletio, već da to, nažalost, pokazuju rezultati izbora.

"Zadnjih dana razgovaram s kolegama liberalima iz opcija koje spominjete, to bilo sjajno za Hrvatsku da liberali slože većinu. No oni to odbijaju, ali sve da se to i dogodi, matematika nam nije naklonjena. 61 + 8 manjina + 2 IDS + 2 Posavec + 1 Fokus. Nedostaju 2", napisao je Hrebak.

Dario Hrebak uključio se u raspravu na Facebooku Foto: Screenshot