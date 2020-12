Nakon informacija da je iz Vladina Znanstvena savjeta izbačeno petero znanstvenika, koji su bili potpisnici apela upućenog javnosti i Vladi Republike Hrvatske, o svemu su se u večernjim satima oglasili i iz Vlade.

Petero znanstvenika koji su potpisali apel liječnika i znanstvenika upućenog Vladi i građanima više nisu članovi Vladina Znanstvena savjeta, informacija je koja je u večernjim satima objavljena u medijima.

Riječ je o Andreji Ambriović Ristov, Nenadu Banu, Petri Klepac, Branku Kolariću i Igoru Rudanu.

Odlučan apel liječnika i znanstvenika: ''Duboko smo zabrinuti zbog širenja pandemije, ovo su naše preporuke''

"Koliko razumijem, apel je razlog zašto mi se premijer zahvalio na pomoći. Razumijem tu odluku i ne osjećam se osobno povrijeđeno. Moj cilj je uvijek bio dati najbolji mogući savjet koliko mi znanje dopušta, i to ću i dalje biti spreman ponuditi.

Sada je važno da se zbog ovog nebitnog dogadaja ne izgubi pogled na problem koji treba rješavati, a to je kako suzbiti pandemiju i održati situaciju pod kontrolom. Mislim da će trenutačne mjere biti dostatne, ali trebat će vremena dok se situacija ne stabilizira. Blagdani će biti vrlo rizični period jer neće biti moguće dovoljno spustiti širenje infekcije u sljedećih nekoliko tjedana", rekao je Nenad Ban.

Reakcija iz Vlade

O svemu su se večeras kasno oglasili i iz Vlade. Istaknuli su kako ovih petero članova Znanstvenog savjeta nije izbačeno te da su oni, što se Vlade tiče, i dalje članovi. Navode nadalje kako će i dalje uvažavati struku.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Slijedom pojave netočne informacije da je predsjednik Vlade donio odluku o izbacivanju petorice članova Vladinog Znanstvenog savjeta, držimo nekorektnim da se objavljuju takvi navodi i članci bez prethodne provjere njihove točnosti. Predsjednik Vlade nije donio takvu odluku. Zahvaljujemo onim članovima Znanstvenog savjeta koji su ovu netočnu informaciju prenijeli medijima. To je sigurno bio 'epidemiološki', a ne politički potez.



Predstojnik ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić kontaktirao je danas gospodina Kolarića, gospođu Ambriović-Ristov i gospodina Bana, dok gospodin Rudan i gospođa Klepac nisu uzvratili poziv. Rekao im je da je međusobno povjerenje narušeno i da suradnja, koja je i dosad bila na dobrovoljnoj bazi, nema smisla ako pojedini članova Znanstvenog savjeta u subotu poslijepodne obave višesatne razgovore s njime o aktualnoj epidemiološkoj situaciji i restriktivnim mjerama. Potom, bez ikakve prethodne najave, u nedjelju prijepodne upućuju apel hrvatskoj javnosti, koji po sadržaju to nije, i kojim se neskriveno proziva Vladu i Stožer civilne zaštite, i to bez navođenja ikakvih konkretnih prijedloga o mjerama koje treba poduzeti u borbi protiv COVID-19 i iznose političke optužbe.



Vlada od početka epidemije transparentno upravlja krizom, na način da je javnost o svemu informirana. Uvažavamo i slušamo struku u cijeloj njenoj širini s nerijetko oprečnim stavovima, i kroz konzultacije sa Znanstvenim savjetom u njegovoj interdisciplinarnosti i kroz rad Stožera civilne zaštite RH. To ćemo činiti i dalje, uvažavajući i različita mišljenja epidemiologa i znanstvenika.



No podsjećamo, Znanstveni savjet savjetuje, a Stožer stručno razmatra te i druge, ne-epidemiološke parametre i saznanja, te predlaže mjere, a Vlada odlučuje i provodi ih, za što ima odgovornost i demokratski legitimitet", navedeno je u priopćenju glasnogovornika Vlade.

Podsjetimo, ovih je petero znanstvenika zajedno s još 21 liječnikom i znanstvenikom potpisalo otvoreno pismo kojim su željeli ukazati na problem širenja pandemije u Hrvatskoj te predložili svoje preporuke kako se dalje nositi s tim problemom.

Naveli su da smatraju da je, kada se utvrdi da je širenje zaraze izmaklo kontroli, potrebno preventivno i bez odgode aktivirati najoštrije mjere kontrole epidemije koje su u Hrvatskoj politički i ekonomski moguće. Smatraju da se time sprečava pojava velikog broja zaraženih, umjesto da ih se mora liječiti uz preopterećenje bolnica zaraženim osobama.

Treba unaprijediti komunikaciju

''Potrebno je unaprijediti komunikaciju o pandemiji, kako bi se povratilo povjerenje u osobe koje upravljaju krizom. Razumije se da, kao stručnjaci, ne preporučujemo odluke u kojima ista pravila ne bi vrijedila za sve u društvu, ili gdje se mjere politiziraju i prilagođavaju pojedinim društvenim skupinama.

Potrebno je razumjeti da je ovo problem cijelog hrvatskog društva i pogođeni smo svi zajedno, te se samo velikom solidarnošću i zalaganjem cijelog društva možemo oduprijeti ovom velikom izazovu'', stoji, između ostalog, u apelu liječnika i znanstvenika.