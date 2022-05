Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o Bosni i Hercegovini. Sjednicu je pratio dopisnik Al Jazeere Ivica Puljić koji se javio uživo u Dnevnik Nove TV.

Ivica Puljić kaže kako su glavni naglasci "da je BiH potrebno da održi izbore u listopadu ove godine, da treba podržati suverenitet i teritorijalni integritet BiH i da se provede reforma izbornog zakona".

Dodaje kako je na Vijeću bila uobičajena rasprava oko šestomjesečnih izvješća o stanju u BiH.

"Rusija i Kina nisu bile za to da visoki američki predstavnik Christian Schmidt uopće govori na Vijeću, a on je čovjek koji je napravio to šestomjesečno izvješće, no današnja predsjedavateljica, veleposlanica SAD-a je jednostavno prešla preko toga i počela je sjednica", kazao je Puljić i dodao kako je na sjednici prvi govorio Schmidt koji je iznio stavove koje je spomenuo. Rusi su ga teško napali i reflektirali retoriku Milorada Dodika, a sve zapadne zemlje su osudile manji entitet Republika Srpska i dale potporu izborima u listopadu, rekao je Puljić.

Kaže i kako je "američka veleposlanica poručila i nekim hrvatskim političarima u BiH da se ne mogu igrati s pozivima na teritorijalnu reorganizaciju BiH" te dodaje kako su isto govorili i hrvatski te srpski predstavnici.

Puljić kaže kako je najzanimljiviji bio istup predstavnika BiH Šefika Džaferovića koji je napao sve u BiH, sa srpske i sa hrvatske strane za miješanje. "Siguran sam da će taj istup izazvati dosta reakcija, zaista ne možemo reći da je istupio u ime svih građana i naroda BiH", kazao je Puljić.

