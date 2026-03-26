Turudić poslao poruku glavnom osumnjičeniku u velikoj sportskoj aferi: "Ako želi, može doći sutra"

Bivši dužnosnik Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) Vedran Pavlek, osumnjičen da je zajedno s još pet osoba iz HSS-a izvukao 30 milijuna eura, nalazi se u Turskoj, potvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Turudić je kazao da će istražitelji poduzeti korake po Zakonu o kaznenom postupku i Pavleka pozvati na razgovor.

"Ako se ne odazove pozivu, upotrijebit ćemo druge mjere", kazao je Turudić ističući da je suradnja s Turskom uzorna.

"Ako želi, može doći sutra. Ako se to bude odugovlačilo, trajat će određeno vrijeme", dodao je.

Potvrdio je i da je još jedna osumnjičena osoba izbjegla uhićenje jer nije u Hrvatskoj i nije hrvatski državljanin. Prema neslužbenim podacima, riječ je o Georgu Mauseru koji je s uhićenom Martinom Streženičkom vodio tvrtku preko koje su se u suradnji s Pavlekom izvlačili milijuni.

U akciji USKOK-a i policije uhićeni su i bivši glavni tajnik HSS-a Damir Raos, koji je kao i Pavlek također nedavno otišao iz saveza te nekadašnji glasnogovornik Nenad Eror. Uhićena je i direktorica računovodstvene tvrtke koja je radila za Skijaški savez Božena Meić Hrvoj.

Osumnjičeni su, kako se doznaje, na temelju fiktivnih poslova HSS-a s inozemnim off shore tvrtkama izvlačili novac, a velik je dio navodno završio u Pavlekovoj inozemnoj tvrtki. Istražitelji tako sumnjaju da je u posljednjih više od deset godina iz Hrvatskog skijaškog saveza izvučeno 30 milijuna eura.

Izvidi počeli prije godinu dana

Turudić je u razgovoru za RTL rekao da su izvidi u ovom slučaju počeli prije otprilike godinu dana, odnosno puno ranije od 31. siječnja, kada je jedan od ljudi obuhvaćenih istragom uhvaćen na graničnom prijelazu s novcem.

Veliku ulogu u tom poslu odigrali su "porezni USKOK", Ured za sprječavanje pranja novca, carina, Ministarstvo unutarnjih poslova te Županijsko državno odvjetništvo.

"Kada se utvrdilo da se radi o zločinačkom udruženju, postupak je preuzeo USKOK. Dakle, bila je to jedna široka akcija", kazao je Turudić.

Dodao je i da je riječ isključivo o hrvatskom novcu koji je Skijaški savez primao i preko Hrvatskog olimpijskog odbora, kojega financira Vlade RH.

USKOK je, ne otkrivajući detalje, ranije objavio da uhićenja i hitne dokazne radnje, poput pretresa, provedene se na području Zagreba i Istarske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile koruptivna kaznena djela te kaznena djela pranja novca.

Ravnateljstvo policije je priopćilo da će nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja uhićene predati pritvorskom nadzorniku i kazneno prijaviti Uskoku koji će nakon ispitivanja odlučiti o pokretanju istrage.

Četvero uhićenih je na ispitivanje u USKOK-u dovedeno u četvrtak nakon 18.30 sati. Zatraži li Uskok za osumnjičene i istražni zatvor o tome će u petak odlučivati sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda.