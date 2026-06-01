Penava traži hitnu reakciju zbog Hrvata u BiH: "Posljednji je čas da se izbjegnu radikalna rješenja"

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava poslao je priopćenje za javnost vezano uz zaštitu Hrvata u Bosni i Hercegovini. Istaknuo je da je Hrvatska, kao potpisnik i jamac Washingtonskog i Daytonskog sporazuma, dužna službeno zaštititi Hrvate u toj zemlji.

"Nakon odlaska tzv. visokog predstavnika i agresivne kampanje kojom se još jednom, peti put zaredom, pokušava Hrvatima u BiH nametnuti lažni predstavnik Hrvata u Predsjedništvu BiH, nakon kontinuiranih višedesetljetnih, puzajućih izmjena suštine Daytonskog sporazuma na štetu Hrvata u BiH, nakon sustavnih pokušaja pretvaranja Federacije BiH u bošnjački entitet, nakon očitih promjena u globalnoj politici, krajnji je čas da Republika Hrvatska kao potpisnica i garant Washingtonskog pa Daytonskog sporazuma ispuni svoje ugovorne i ustavne obveze i službeno stane u zaštitu Hrvata u BiH", napisao je Penava.

Dodao je i da su Hrvati u BiH, isključivo na zahtjev tadašnjeg političkog vodstva Hrvatske te uz garancije koje su im dali, pristali uklopiti hrvatski entitet u Federaciju BiH i to pod uvjetom da Federacija BiH uđe u konfederativne odnose s RH, koji su Daytonskim sporazumom preimenovani u 'posebne odnose'.

"Ništa od toga nije se dogodilo, iako su Hrvati u BiH, temeljem toga i od strane RH te dijela 'međunarodne zajednice', prisiljeni, suprotno svojoj većinskoj volji, odustati od svoga hrvatskog, nacionalnog entiteta u BiH, za razliku od Srba u BiH. Nepobitno je da ni Washingtonskim ni Daytonskim sporazumom BiH nije dogovorena i ugovorena kao tzv. građanska država u kojoj bi višestruko brojniji narod, Bošnjaci, mogli i smjeli Hrvatima u Federaciji BiH birati lažne hrvatske predstavnike, a neki visoki predstavnici nametati dekretima rješenja na štetu Hrvata u BiH, ali i hrvatskih strateških nacionalnih interesa, pokušavajući silom pretvoriti Federaciju BiH u 'bošnjački' entitet", zaključuje predsjednik Domovinskog pokreta i dodaje da Hrvati u BiH na to nisu pristali.

Apelirao je na Republiku Hrvatsku da hitno služebo postupi po tom pitanju.

"Svako daljnje odlaganje rješenja hrvatskog pitanja u BiH značilo bi nerazumijevanje globalnog konteksta i postupanje suprotno potpisanim obvezama RH u oba sporazuma - i Washingtonskom i Daytonskom - značilo bi tešku povredu povjerenja i garancija koje je RH dala Hrvatima u BiH, teško kršenje naših ustavnih obveza, značilo bi ugrožavanje hrvatskih nacionalnih strateških interesa pasivnim promatranjem nastavka uništenja Hrvata u BiH kao konstitutivnog naroda", napisao je Penava.

Domovinski pokret poziva sve zastupnike i članove vladajuće koalicije da prihvate odgovornost te da se hitno donese dogovor oko redoslijeda i dinamike hitnog, konkretnog postupanja Vlade RH i Sabora RH, vezano uz ovaj nacionalni interes i obvezu.

"Umjesto privremene političke trgovine i uzaludnih 'pro forma', lažnih pokušaja rješavanja hrvatskog pitanja, kojih smo svjedoci, pokušajem dogovora oko jednog i jedinog legitimnog hrvatskog kandidata za člana Predsjedništva BiH pozivamo sve nadležne u RH na povlačenje strateških poteza. Pasivno promatranje i čekanje nije naša politika i ne smije biti politika naše vladajuće koalicije niti politika ijedne stranke u RH!", dodao je.

"Kristalno je jasno da su Hrvati u BiH izloženi brutalnom pokušaju prijevare, a da RH dosad nije, nažalost, učinila ono što je njezina ugovorna i ustavna obveza i ultimativni nacionalni interes", kaže Penava i poziva na hitno ustrojavanje hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.

"Takvo je rješenje jednostavno izvedivo, čuva opstanak Federacije BiH i štiti prava Hrvata omogućujući izbor legitimnih hrvatskih predstavnika. Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH ne mora i neće biti u teritorijalnom kontinuitetu. To posebno naglašavamo jer na toj temi interesni krugovi statusa quo izbornog zakona uzalud pokušavaju 'ubaciti klin' među Hrvate iz raznih dijelova BiH. Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH ne može smetati nikome osim onima koji bi i dalje željeli Hrvatima birati lažne predstavnike, koji bi i dalje pokušavali pretvarati Federaciju BiH u 'pseudograđanski' - u stvarnosti bošnjački - entitet. Ali ako netko i dalje misli da je nastavak majorizacije Hrvata u BiH politika koja bi se trebala nastaviti i da bismo svi mi to i nadalje dopustili - šaljemo jasnu poruku svima takvima: posljednji je čas da se izbjegnu radikalna rješenja", kaže predsjednik Domovinskog pokreta.

Ukoliko njegov prijedlog ne bude prihvaćen, ili se ne nađu druga, hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, smatra da hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa prije sporazuma, a to bi značilo, objašnjava Penava, povratak hrvatske republike Herceg-Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, a Domovisnki pokret dao bi im za to potporu.

"Hrvati u BiH ne razbijaju zajedničku državu - to čine svi oni koji, suprotno Washingtonskom i Daytonskom sporazumu, kršeći potpisane sporazume, pokušavaju od Federacije BiH napraviti 'bošnjački entitet', svi koji prijevarom nameću Hrvatima lažnog hrvatskog predstavnika 4 puta zaredom, punih 16 godina. Jer izbori po modelu 'jedan čovjek - jedan glas' u Federaciji BiH, višenacionalnoj zajednici u kojoj Bošnjaka ima višekratno više, bez hrvatske izborne jedinice svaki bi sljedeći put opet rezultirali ponovljenim izborom lažnog hrvatskog predstavnika - baš kao i 4 puta dosad - kada su u tročlanom Predsjedništvu BiH 16 godina, uz legitimnog srpskog člana Predsjedništva BiH, bila dva bošnjačka predstavnika! Prisjetimo se svi da je taj lažni hrvatski predstavnik pokušao spriječiti gradnju Pelješkoga mosta, da sustavno nastupa suprotno hrvatskim nacionalnim interesima, da nikada nije posjetio nijedno mjesto u BiH s hrvatskom većinom punih 16 godina i da je među Hrvatima persona non grata!", naglasio je Ivan Penava i pozvao predsjednika Sabora RH da po hitnom postupku uvrsti raspravu o Deklaraciji i zaštiti te legitimnom predstavljanju Hrvata u BiH na prvom sljedećem zasjedanju te da nakon rasprave i dopuna Hrvatski sabor donese obvezujuću deklaraciju/rezoluciju s ciljem sustavnog rješenja hrvatskog pitanja u BiH.

Osim toga, Penava je pozvao i predsjednika Zorana Milanovića na službeno postupanje, kao i hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu da zastupaju pitanje Hrvata u BiH.

"Nakon toga očekujemo da predsjednik Vlade RH i predsjednik RH o službenom stavu RH službeno obavijeste i druge garante i potpisnike - prije svega SAD i države članice EU - s ciljem osiguranja legitimnog predstavljanja hrvatskog naroda u BiH, što sada nije slučaj", dodaje.

U nastavku se obratio i Bošnjacima te ih zatražio da prihvate rješavanje hrvatskog pitanja.

"Bošnjačkog manjinskog zastupnika za Hrvatski sabor biraju Bošnjaci u Hrvatskoj, pa zar itko uistinu misli da je u redu i da tako može i smije biti - da Hrvatima, konstitutivnom narodu u BiH, hrvatskog člana Predsjedništva BiH biraju Bošnjaci?", objasnio je.

"Sada je krajnji čas da se 'hrvatsko pitanje' u BiH riješi. Pozivamo sve Hrvate, gdje god bili, na zajedništvo u obrani ovoga vitalnog hrvatskog nacionalnog interesa", zaključio je Ivan Penava.