Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara i predsjednik Domovinskog pokreta, danas je komentirao situaciju s upražnjenim mjestom ministra poljoprivrede te istragu USKOK-a u Hrvatskim šumama.

"Imam sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem, ali ime novog kandidata za ministra poljoprivrede još nemamo. Razgovaramo o kandidatima, a nadam se da ćemo to dogovoriti ovaj tjedan. A jesam li ja taj kandidat, odgovor je da nisam. Bilo mi je ponuđeno, no smatram da bi to bilo ishitreno i da imamo mnogo stručnijih ljudi koji mogu napraviti bolji posao koji treba napraviti u tom resoru", kazao je Penava.

Spomenuo je i što će biti tema sastanka s Premijerom.

"Jasno je da ćemo raspravljati o aktualnostima koje se događaju te vidjeti kako izaći i možemo li iz svega toga izaći jači. Uvijek morate biti u životu spremni na sve opcije, a raditi na način da napravite najbolje što možete."

Pitali su ga i hoće li ustrajati na tome da Ministarstvo poljoprivrede ostane pod ingerencijom Domovinskog pokreta.

"Pa nemamo što ustrajati, to je dogovor. A njega ili ima ili nema. Ili radite promjenu dogovora. To dosad nije bilo na stolu."

Osvrnuo se je i na početak izvida USKOK-a u Hrvatskim šumama.

"Kao i uvijek, neka USKOK istraži svoje. No, jasno je da tu nešto ne valja. Odgovornost svih nas je dati svoj maksimum da hrvatske tvrtke i institucije rade na zakonit način i transparentno. Ne vidim prostor da se tu išta skriva od javnosti, ali, naravno, moramo poštovati integritet i tajnost istrage. Pričekajmo da vidimo što će ona pokazati", kazao je.

Upitan je i je li znao da USKOK istražuje te je li i zbog toga želio smijeniti predsjednika uprave Hrvatskih šuma, Nediljka Dujića, te postaviti čovjeka iz DP-a na čelo te tvrtke.

"Iz medija sam doznao da USKOK provodi istragu te smo iz tog razloga željeli i želimo imati svog čovjeka u Hrvatskim šumama. A sve drugo bih prepustio i bivšem ministru, Josipu Dabri, koji ima veće spoznaje jer je malo više od pola godine stekao uvid koje stvari treba mijenjati na bolje. A naravno da je kao ministar imao uvid u financijska i revizijska izvješća te je temeljem toga donosio zaključke. Ali imat ćete sigurno priliku razgovarati i s njim pa ćete dobiti uvid u sve vezano za ovu priču", rekao je Penava te potvrdio da je policija pretresla kuću Josipa Dabre.

