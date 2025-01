Objavljena dugoročna prognoza za proljeće: Evo kad je moguć snijeg, a stižu i anomalije

Dugoročni podatci prognoze za proljeće 2025. pokazuju uglavnom topliju sezonu u Europi, s normalnim oborinama. Trenutačno se za Stari kontinent predviđa pretežno visok tlak, sa sustavima niskog tlaka i mlaznom strujom koja se kreće dalje prema sjeveru.

Meteorološka proljetna sezona traje tri mjeseca i pokriva razdoblje ožujak-travanj-svibanj, objavio je meteorološki servis Severe Weather Europe.

Riječ je o prijelaznom razdoblju iz zime u ljeto, u to vrijeme može se očekivati širok raspon vremenske dinamike. Također, može uključivati utjecaje oceanske pojave La Nina, kao i sezonski slom stratosferskoga polarnog vrtloga.

Severe Weather Europe koristi dva sezonska modela za prognozu ECMWF (Europski centar za srednjoročne vremenske prognoze) i model UKMO, iz službenoga britanskog Met Officea. Sve te prognoze pokazuju prosječnu sliku kroz tri meteorološka proljetna mjeseca.

Prognoza uzorka tlaka iz ECMWF-a u nastavku pokazuje opći signal visokog tlaka. Ova prognoza je prilično snažno prosječna, jer je to tromjesečni prosjek u razdoblju od tri do šest mjeseci. Čini se da je zona visokog tlaka usredotočena na Skandinaviju.

Prognoza za proljeće prema ECMWF modelu Foto: Severe Weaher Europe

Kao rezultat, toplije temperaturne anomalije i blaži uvjeti vjerojatniji su u istočnim i istočnosredišnjim dijelovima Europe. Središnje i zapadne regije vjerojatno mogu očekivati povremene atlantske fronte sa zapada/sjeverozapada pod utjecajem područja niskog tlaka iznad sjevernog Atlantika.

Kad je riječ o oborinama, Europa ima tendenciju da ima više oborina u jugozapadnim, središnjim i sjevernim područjima. To vjerojatno upućuje na to da model ide prema području nižeg tlaka nad jugozapadnom Europom, unatoč samo blagim naznakama područja niskog tlaka.

U kombinaciji s nižim temperaturama, to također utječe na potencijal snježnih padalina u rano proljeće.

Iako je proljeće općenito poznato kao početak toplijeg dijela godine, još uvijek može biti snježnih padalina, posebno u ožujku. Ali gledajući prognozu snježnih padalina za veljaču i travanj 2025., većina kontinenta će imati snježne padaline ispod normale.

Model UKMO pokazuje prognozu vrlo sličnu ECMWF-u, sa zonom visokog tlaka iznad Europe i signalom područja niskog tlaka iznad krajnjeg sjevernog Atlantika. U prognozi UKMO-a, područje visokog tlaka pozicionirano je nešto južnije nego u ECMWF-u.

Prognoza za proljeće prema UKMO modelu Foto: Severe Weaher Europe

Prognoza temperature pokazuje uglavnom toplije uvjete od normalnih na većem dijelu kontinenta, posebno u sjevernim i središnjim regijama. Ovo se ne razlikuje previše od ECMWF-a, a također pokazuje nagovještaj zapadnijeg toka u zapadne i sjeverozapadne dijelove Europe.

Gledajući prognozu oborina, vidimo uglavnom normalne do sušnije uvjete nad južnom Europom. To je uglavnom očekivano, s obzirom na prognozu visokog tlaka iz ovog modela. No, sjeverna Europa i dijelovi srednje Europe pokazuju više oborina u proljeće, to upućuje na utjecaj zone niskog tlaka na sjeveru.

Također, prognoza snježnih padalina UKMO-a prilično je niža od normalne za ovo razdoblje. Ali to je za očekivati s temperaturama iznad normale i dominantnim sustavom visokog tlaka nad kontinentom s prevladavajućim zapadnim strujanjem.