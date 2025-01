Hrvatska ponovno traži novog ministra. Kakav bi on u idealnoj varijanti trebao biti sumnje nema.

"On mora biti ekonomski i politički neovisan od bilo kojih utjecaja sa strane", rekao je Ivo Grgić s Agronomskog fakulteta.



U realnoj varijanti on će ipak biti tek kompromis nakon pregovora HDZ-a i partnera o kojima ovisi tanašna saborska većina. Pa ipak, Ivan Penava ne dvoji tko će dati novog ministra. "Ostaje u kvoti Domovinskog pokreta, da".



Ostali manji partneri time baš i nisu oduševljeni iako pred kamere Nove TV uglavnom ne žele. Jer Domovinski pokret, kažu, nije ono što je bio kad je koalicijski sporazum potpisan. S 14 zastupnika nakon raskola u stranci pali su na 8, a rejting im je potpno potonuo.



"Domovinski pokret praktički više ne postoji. Dogodio se desant HDZ-a. Svi mi koji smo nosili tu priču 4 godine, smo iz stranke, iz te priče izašli. Možda će čak nešto i dobiti radi mira u kući, ali sve to skupa je jako jadno", rekao je Igor Peternel.



Mir u kući ipak ne treba potcjenjivati. Jer paradoksalno, upravo je raskol Domovinskog pokreta, a potom i odlazak Domina iz većine svakoj od preostalih, i za istu tu većinu nužnih 76 ruku, cijenu zapravo podigao.



"Ono što je ključno, to je da je Vlada stabilna, da je Vladajuća većina stabilna. 76 ruku, točno onoliko koliko treba i siguran sam da će ova vladajuća većina u ovom sastavu, odnosno Vlada u ovakvom i sličnom sastavu, nastaviti voditi Hrvatsku državu i sljedeće 3 i pol godine", poručio je Hrvoje Zekanović.



I dok Penava razgovara s potencijalnim zamjenama za Dabru, stručnjaci su jasni.

Ne znam ima li DP kapaciteta iznjedriti još jednog ministra poljoprivrede, nisam član DP-a, ali znam što bih učinio da sam na čelu voditelja. Pronašao bih osobu koja bi u javnosti bila prepoznata kao osoba koja može nešto učiniti, pa da nije i stranačka", rekao je Grgić.

Dabrinim povratkom u Sabor iz njega bi trebala izići Ivana Mujkić, a je li opcija da ga ponovno, ovoga puta u ministarstvu zamijeni - ne otkriva. Dio partnera ne bi se bunio da pozicija pripadne Marjani Petir, baš kao ni da pravu šansu konačno dobije Tugomir Majdak koji već drugi put privremeno mijenja nekog ministra.

Pročitajte i ovo Dobre vijesti FOTO Tri taokinje vraćene u Izrael: "Ovo je vrlo emotivan trenutak"

Pročitajte i ovo Već godinu dana Dnevnik Nove TV doznaje: USKOK istražuje više osoba u Hrvatskim šumama, sve komentirao šef Uprave Nediljko Dujić