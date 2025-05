Nekima u Rijeci prijeti pravi izborni fijasko: "Ovo bi se moglo dogoditi prvi put u povijesti moderne Hrvatske"

Da se danas održavaju lokalni izbori u Rijeci, najveći broj ispitanica i ispitanika u istraživanju Dnevnika Nove TV koji kažu da planiraju izaći na izbore svoj bi glas u prvom krugu dalo Ivi Rinčić s liste Akcije mladih i partnerskih stranaka, koja bi dobila čak 25,5 posto glasova.

Na drugom i trećem mjestu su posvađani SDP-ovci: Sandra Krpan, koja je i službena kandidatkinja stranke, uživa 20 posto podrške ispitanika. Donedavni član SDP-a te još uvijek aktualni gradonačelnik Marko Filipović osvojio bi pak 17,7 posto glasova.

Ovako bi u Rijeci mogli izgledati rezultati prvog kruga izbora Foto: DNEVNIK.hr

HDZ-ova Denisa Vukorepu kao svoj izbor ističe 15,6 posto ispitanih, Nebojšu Zeliča iz Možemo! 8,7 posto.

Posljednja u nizu je Petra Mandić iz Mosta, koju podržava 6,1 posto ispitanih. Udio birača koji planiraju izaći na birališta, ali još uvijek ne znaju kome dati svoj glas, u Rijeci je relativno nizak i iznosi oko 6,5 posto.

Kako bi mogao izgledati drugi krug?

Prema istraživanju Dnevnika Nove TV, Iva Rinčić u srazu sa Sandrom Krpan dominantno pobjeđuje u drugom krugu.

Točnije, Iva Rinčić u drugom krugu osvaja 56,5 posto glasova, a Sandra Krpan 33 posto. Relativno mali broj birača iz prvog kruga u ovom scenariju u drugom krugu ostaje kod kuće – oko pet posto – koliko je otprilike i neodlučnih. Razlika je, dakle, veća od dvadeset postotnih bodova.

"Ankete naravno nisu sveto slovo, i mi uvijek ističemo da one odražavaju raspoloženje ispitanika u jednom trenutku, da se to raspoloženje može promijeniti, da postoji i statistička greška u istraživanju, ali uza sve te ograde, ovo je baš snažna indicija da bi SDP – ne dođe li do neke značajnije promjene – prvi put u povijesti moderne Hrvatske mogao izgubiti vlast u Rijeci", istaknuo je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

Rinčić i Krpan u drugom krugu Foto: DNEVNIK.hr

Objašnjenje mogućeg rezultata u drugom krugu leži u tome da će birači svih drugih kandidata radije svoj glas dati Ivi Rinčić nego Sandri Krpan. I to počevši već od birača Marka Filipovića: 41 posto njegovog biračkog tijela sklonije je Ivi Rinčić, za Sandru Krpan bi glasalo njih 36 posto.

Birači dvoje desnih kandidata – Mostove Petre Mandić i HDZ-ova Denisa Vukorepe – gotovo u potpunosti staju iza Ive Rinčić u drugom krugu. Sandra Krpan uzima samo 1 posto birača Petre Mandić te 7 posto Denisa Vukorepe.

"Posebno je zanimljivo da, iako prepolovljeno, čak i lijevo biračko tijelo kandidata Možemo! Nebojše Zeliča za dlaku više vjeruje Rinčić nego Krpan, 41 posto u odnosu na 40. Konačno, i neodlučni birači iz prvog kruga s 37 posto podržavaju kandidatkinju Akcije mladih i partnera, a 33 posto ih je za SDP-ovu", objasnio je Krešić.

Kako bi birači mogli glasati u drugom krugu? Foto: DNEVNIK.hr

"Ovo su ankete, svašta se još može dogoditi do drugog kruga izbora, ali u SDP-u bi vrlo lako mogli platiti skupu cijenu raskola lokalne organizacije tik uoči lokalnih izbora", zaključio je.

Istraživanje rejtinga kandidata za Dnevnik Nove TV provela je agencija IPSOS. Provedeno je na slučajnom uzorku od 600 punoljetnih građana Grada Rijeke od 9. do 13. svibnja ove godine uz pogrešku mjerenja od 4 posto.