Iskoristite dobro Međunarodni praznik rada jer nas u drugoj polovici tjedna očekuje nestabilnije vrijeme.

Planirate li Međunarodni praznik rada provesti u prirodi nekoliko je bitnih stvari koje trebate znati, a vezane su uz vrijeme. Prvo, bit će dosta toplo, uglavnom i sunčano, no u kopnenom dijelu lokalno će isto biti mogućnosti i za pokoji pljusak.

Zatim, UV-indeks u većini zemlje je visok. Sredinom dana držite se hlada, ako to ikako možete. Ako ne, koristite zaštitne kreme.

More je pretoplo za doba godine, ali nije baš toplo - planirate li kupanje, oprezno s tim. I na kraju, alergični na pelud trava trebaju posebno pripaziti na boravak u prirodi jer je koncentracija tog peluda visoka, no i oni osjetljiviji na pelud drveća još uvijek mogu osjetiti tegobe, premda je koncentracija peluda drveća ipak u polaganom padu u odnosu na protekle dane.

Bit ćemo u polju izjednačenog tlaka, no sa zapada nam se približava i jedna masa vlažnog zraka, a uz ljetnu temperaturu, uglavnom u unutrašnjosti može biti i lokalnih nestabilnosti.

Tijekom dana će biti nešto više oblaka, a lokalno je moguć i pokoji pljusak. Toplo uz najmanje 23, a najviše 26 stupnjeva u središnjoj Hrvatskoj.

Vruće u Slavoniji

U Slavoniji i Baranji ponovno toplije, više vruće zapravo. Očekuje se barem 25 pa sve do 28 stupnjeva. Uz lokalno jači razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska, ali i grmljavine.

Ni u gorju ni na sjevenrom Jadranu neće biti posve stabilno, premda su šanse za pljuskove ipak veće s gorske strane Velebita. Tijekom dana će postupno biti sve više oblaka. U gorju jugozapadnjak, dok će na moru puhati zapadnjak i sjeverozapadnjak. Manje toplo nego na kontinentu, ali isto ugodno uz 24, 25 stupnjeva. U gorju oko 22.

Najviše sunca očekuje se u Dalmaciji, osobito na jugu. I ovdje poslijepodne malo više oblaka, a uglavnom u zaleđu je moguć i pokoji pljusak. Ujutro jugo, poslijepodne u okretanju na sjeverozapadnjak. Temperatura, do 27 stupnjeva.

Temperatura mora je većinom između 18 i čak 21. Ne treba nam Sherlock Holmes, nekako je jasno da je more daleko toplije nego je to u ovom dijelu godine uobičajeno. Mjeri se čak i do 5 stupnjeva više. Zapravo sjetite se kad ste se zadnji put kupali u travnju. Čak i oni hrabri to rade rijetko. Dvadesetak stupnjeva, može se kupati, no to još uvijek nije baš najugodnije.

A sunčati se možete pod uvjetom da sredinom dana ipak izbjegavate jake sunčeve zrake. Osobito ako ste svijetle puti.

Od četvrtka više oblaka

U drugoj polovici tjedna bit će manje sunčanja. Pljuskovi će biti učestaliji, lokalno i intenzivniji, a oborina moguće obilnija. Bit će oblačnije i malo svježije, od svih ovih dana, srijeda još izgleda najbolje.

I na Jadranu u srijedu sunčanije i uglavnom suho, a od četvrtka više oblaka, kiša, pljuskovi, ponegdje i obilnija oborina. Puhat će jugo, a na sjevernom dijelu i bura te će krajem tjedna ipak biti malo manje toplo.