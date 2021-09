Je li zlato najsigurniji oblik ulaganja? Isplati li se više imati nakit ili zlatnike? Koliko općenito ima zlata u svijetu? O tim smo pitanjima, ali i mnogim drugim, razgovarali sa stručnjakom za zlato Josipom Kokanovićem.

Da pronađete kilograma zlata, polovina bi se usmjerila u izradu nakita, 400 grama u zlatnike ili poluge, a deset posto u industrijske potrebe. Ovim vidimo njegovu različitu primjenu, no od davnih vremena pa sve do sada zlati je služilo kao podloga različitim valutama.

O najčešćim smo zabludama o zlatu razgovarali s Josipom Kokanovićem, operativnim direktorom tvrtke za distribuciju investicijskog zlata i srebra.

Svo zlato koje postoji stane u tri olimpijska bazena?

To je točno. Na svijetu postoji, ovisi o procjenama, od 180 do 190 tisuća tona zlata. To bi stalo u kocku veličine 20x20x20 metara ili, ako hoćemo nešto svima poznato, nešto malo manje od tri olimpijska bazena standardnih dimenzija.

Nema sigurnijeg ulaganja od ulaganja u zlato?

Zlato se može kategorizirati kao jedno od najsigurnijih ulaganja jer kroz povijest vrijednost zlata je održana kroz svaku krizu, rat, inflaciju, raspad carstava i država i sve ostale nedaće koje mogu zadesit svijet.

Zlato je najdugoročniji oblik investicije?

Može se reći da svi oni koji ulažu na dugoročno bolje će proći sa zlatom nego sa bilo kojom papirnom valutom. Što duži vremenski horizont, ulaganje u zlato postaje isplaativije.

Investicijsko zlato namijenjeno je samo velikim ulagačima?

Ne. To je mit. Postoje investicijske poluge čak od jednog grama i to trenutno košta oko 500 kuna.

Kada su u pitanju investicije, puno je neisplativije kupovati nakit nego poluge?

Tako je. U cijeni nakita uračunat je PDV, za razliku od investicijskog zlata koji je oslobođen PDV-a i u cijeni nakita uključen je rad zlatara i njihova visoka marža. U investicijskoj poluzi jako je mala marža jer ga izrađuju velike talionice koje proizvode zlata u vrijednosti nekoliko milijardi eura godišnje.

Da je zlato valuta, bilo bi najjača valuta?

Zlato je stoljećima i bilo valuta i bilo je puno stabilnije od bilo koje danas postojeće papirne valute, tako i danas može se reći da svi oni koji posjeduju zlato bolje prolaze od bilo koje papirne valute i tako će biti i u budućnosti.

Za ulaganje u zlato potrebno je biti bogat?

Ne nužno. Postoje i mali zlatnici i male poluge u vrijednosti do 500 kuna i to je praktički dostupno svima.

Bijelo zlato nekvalitetnije je od žutog?

Ne nužno. Bijelo zlato zapravo ne postoji. U bijelom zlatu zapravo ima jednako zlata kao i u žutom s tim da u klasičnom žutom zlatu onaj ostatak koji nije zlato je najčešće bakar dok je u bijelom zlatu to ili srebro ili platina ili nikl ili neki drugi bjelkasti metal koji bijelom zlatu daje karakterističnu bijelu boju, ali kvaliteta je najčešće ista.

Koje je zlatno pravilo?

Treba ga kupovati na dugi rok i treba zlato uspoređivati sa štednjom, a ne sa rizičnim ulaganjima kao što su dionice, fondovi ili čak kriptovalute.

