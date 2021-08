Veliko iznenađenje su podaci o štednji za prošlu pandemijsku godinu. Unatoč koronasituaciji štednja se povećala, međutim ispravnije je reći da se potrošnja smanjila.

O štednji, sniženjima, plaćanju u gotovini i ostalim zabludama razgovarali smo s voditeljicom tvrtke za savjetodavne financijske usluge Yetunde Kristinom Škorić, stručnjakinjom za financijsko posredovanje.

1. Živi s manje novca nego što zarađuješ

"Da. Te razlike između onog što zarađuješ i onoga s čime bi trebao živjeti ne moraju biti velike. To može biti svega jedna kuna na dan i godišnje je dobar džeparac."

2. Čim sjedne plaća odvoji dio novca za štednju

"To je najbolja opcija, recimo ugovoriti trajni nalog. Najsigurniji si, novci su otišli negdje sa strane i ne vidiš ih."

3. Ako kupujem na sniženju štedim, a ne trošim

"I da i ne. Sniženja su jedna odličan okidač koji nas mami da potrošimo možda i više od onoga što smo planirali, ali ako smo odgovorni i zaista kupujemo samo ono što nam treba onda sniženja jesu dio štednje."

4. Usmjereno štedi isključivo za određeni cilj

"Da, ako je u pitanju recimo mirovina, ako su u pitanju štednja za djecu ili za zdravlje, ali ako su nekakve tekuće potrebe što ti treba, a imaš neku ušteđevinu sa strane onda naravno da ju moraš malo načeti."

5. Ne "razbijaj" štednju svako malo

"To je upravo to pitanje. Isto ako su namjene dugoročnog tipa to je dobro ne razbijati, ali ako vam se pokida perilica za rublje, a imate nešto ušteđeno sa strane naravno da ćete se poslužiti s tim."

6. Plaćajte samo gotovinom

"Ako govorimo o štednji to možda nije loše jer se ograničiš u vidu nekakve potrošnje, ali mislim da je danas to malo teško jer je apsolutno sve beskontaktno i rijetko tko plaća gotovinom."

7. Ne troši ono što nemaš

"Ja bih možda dodala ako nemaš odakle vratiti. Recimo, kredit je nešto što nemaš, a realno ti mo-že pomoći možda za neku investiciju, da su kupiš kuću, auto, tako da to bi možda bio odgovor ne."

8. Čuvaj račune

"Da, super je čuvati račune i tako pratiti potrošnju, iako danas je to nešto rjeđe jer svi na mobitelu koristimo različite aplikacije da pratimo što smo trošili, gdje smo što kupili."

9. Potreban je poseban račun/kartica za kupnju putem interneta

"Radi sigurnosti nije loše, iako u smislu štednje ako je osoba odgovorna i recimo nije slabog ka-raktera onda može koristiti svoj redovan račun jer će se znati ograničiti što se tiče potrošnje."

10. Ne postoje najbolje godine za ulaganja

"Postoje najbolje godine za ulaganje. To su one godine kad su dobio prvu plaću i odmah krenuo stavljati nešto sa strane, ali naravno nikad nije kasno kad se odlučiš za štednju napravio si super potez."

"Zlatno pravilo bi bilo da kad god ste u mogućnosti stavljajte male iznose, male iznose. Sigurno će vam se isplatiti na kraju i naravno sa svojim financijama budite odgovorni, pažljivi, pratite kako trošite, gdje trošite i trošite samo na ono što vam treba kako bi u nekakvim budućim danima imali i nekakvu ušteđevinu", rekla je na kraju Yetunde Kristina Škorić.



Emisiju 'Informer' pogledajte besplatno na novatv.hr!