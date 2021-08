Marketing prepoznaje, a ponekad i stvara, potrebe ljudi te se onda njima bavi tako da sve strane budu zadovoljene, i oni koji prodaju i oni koji kupuju.

O tome je li marketing skup ili je nepotreban trošak, može li se ponašanje potrošača predvidjeti kao i o ostalim zabludama razgovarali smo s Andreom Lučić, stručnjakinjom za marketing. Dali smo joj primjere stereotipnih izjava i teorija o marketingu, a ona nam je zauzvrat dala stručno mišljenje o njima.

Kupac je uvijek u pravu

Kako koji. Ja bih rekla da su profitabilni kupci u pravu. Naime, recentna istraživanja pokazuju da neke grupe potrošača uopće nisu profitabilne i čak postoji jedna postulat koji govori da se otpuste, odnosno, da se da otkaz kupcima koji nisu profitabilni, odnosno, ne garantiraju zaradu.

Cijena je najvažniji motiv pri odluci o kupnji

Tržišni segment niske kupovne moći - za njih to apsolutno vrijedi. Kod gotovo svih tržišnih kategorija cijena je njima ključan faktor u donošenju odluke o kupnji. Međutim, kada govorimo o kategorijama koje imaju veću kupovnu moć onda nam cijena ima sve manji udio u tim odlukama, dok drugi elementi poput kvalitete, jedinstvenosti, dizajna su oni koji dobivaju sve veću važnost odnosno ponder.

I loša reklama je dobra reklama

To je onako jedna doskočica koja se uvriježila u praksi pa čak negdje i u znanosti, ja bih rekla. Ja u to ne vjerujem. Ja vjerujem da su bilo kakvi medijski istupi, općenito, bilo kakva pažnja koju netko dobiva od bilo koje javnosti je dobra isključivo onoliko koliko je dobar sadržaj koji se plasira.

Generička priopćenja stvar su prošlosti

Ja se nadam da jesu, ako govorimo o generičkim priopćenjima za medije, za bilo koju vrstu uključenih javnosti, mislim da je svima jasno da je učinkovitost takve generičke, bilo koje vrste generičke, komunikacije gotova.

Glavni cilj marketinga je povećanje prodaje

Ne. Trenutno važeća definicija marketinga govori da je glavni cilj marketinga zadovoljenje potreba potrošača. Mi možemo pričati o nekim slučajevima gdje marketing kao takav doživljava nekakvu svoju negativnu stvarnost u primjeni, ali u osnovi marketing je alat kojim se zapravo stvara i postiže zadovoljstvo potrošača.

Marketing je nepotrebni trošak

Kada se često govori da je marketing nepotrebni trošak zapravo se govori da su promotivne aktivnosti nepotreban trošak, jer se i promotivne aktivnosti kao takve u računovodstvenom kontekstu smatraju troškom. Promotivne aktivnosti jesu trošak, a nepotreban trošak su onda kada ne doživljavaju cilj za koje su namijenjene.

Ponašanje potrošača može se predvidjeti

U većini slučajeva se ponašanje potrošača može predvidjeti zašto sad postoji zapravo niz alata, prvenstveno istraživanja tržišta, koji se bave izučavanjem potrošača u različitim kategorijama proizvoda, različitih dobnih skupina, socio-demokratskih obilježja, psihografskih obilježja,. Tako da mi ako dobro izučimo tržište koje smatramo našim ciljanim tržištem uvijek možemo u dovoljno dobroj mjeri predvidjeti kako će oni reagirati da bismo znali donijeti dobre odluke.

Marketing je skup

Postoje ljudi koji govore da u principu ne žele ulagati u marketing općenito, to je skupo, oni će imati kvalitetan proizvod pa će to samo po sebi prepoznati tržište. Marketing, ako govorimo opet o promociji, ovisno koju vrstu promocije koristimo po jedinici proizvoda uistinu može biti skup tako se primjerice govori da najjače marke na svijetu su onoliko skupe koliko je skup, odnosno integriran trošak, promocije koje oni moraju ulagati da bi one bile toliko jake koliko jesu.

Zlatno pravilo marketinga

Zlatno pravilo marketinga je imati uvijek iskrene i dobre namjere, voditi se s time da uistinu se želi stvoriti zadovoljstvo potrošača i nusprodukt toga je uvijek, uvijek generiranje profita za poduzeće.

