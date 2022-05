Školska godina privodi se kraju, a vrijeme je i priprema za maturu. Zahtjevan je to proces za školarce, ali i njihove roditelje. Hrvatski , Matematika, Kemija i Fizika predmeti su iz kojih učenici, maturanti, ali i studenti najčešće trebaju instrukcije. Iako je ovakva vrsta poduke prisutna desetljećima u Hrvatskoj, često spada u sivu ekonomiju. Informer je istražio zašto je to tako.

Oglasi, društvene mreže, preporuke i internetske tražilice načini su putem kojih roditelji traže instrukcije za svoje školarce i studente. Nije rijedak slučaj da se pritom ne izdaju računi. Na takav način pružatelji ove usluge krše zakon, a roditelji ili učenici postaju sudionici u sivoj ekonomiji.

"Plaće profesora u Hrvatskoj su vrlo bijedne i vrlo loše. Kada vi radite 40 sati tjedno, i još morate raditi sa strane da bi prehranili svoju obitelj, što profesori nerijetko rade, to nije toliko znak sive ekonomije, nego krive bijele ekonomije u našem školstvu", rekao je profesor Kemije Ivica Petar Čališ.

Znate li koja je razlika između neto i bruto plaće, ali i od čega se plaća sve sastoji?

Hrvatska godišnje u prosjeku imam oko 32.000 maturanata, a cijene instrukcija ovise o tome jesu li individualne ili grupne, koliko vremenski traju, te odvijaju li se preko tjedna ili vikenda. Cijene za individualne instrukcije vikendom se kreću od 130 do 210 kuna. Kada je riječ o grupnim instrukcijama cijene, neovisno o danu u tjednu, su otprilike od 130 kuna po učeniku.

"Ako vi ne znate napisati jednadžbu kemijske reakcije, vi se možete pozdraviti s cijelom srednjom školom. Međutim, ako vi u jednom trenu naučite jednadžbu kemijske reakcije, vama je 45 do 90 minuta potrebno da vi popravite ocjenu s 1 na 5, ako vam nešto sjedne", rekao je Čališ za Informer.

Mali, ali financijski pismeni: Kada je najbolje vrijeme da djeci počnete davati džeparac?

Osim onih profesora koji svjesno rade u sivoj ekonomiji, ima i onih koji svoje znanje žele prenositi legalnim putem, te su registrirali svoje obrte. Ono što ih ističe i omogućava im daljnji rad su višegodišnje iskustvo u školstvu i na natjecanjima, ali preporuke.

"Nama konkurencija ne smeta, dapače ona potiče kvalitetu na tržištu, dok je registrirana i radi sve po pravilima. Mi kontinuirano imamo popunjene naše kapacitete zato što se zaista trudimo. Toj djeci i studentima i učenicima uvijek smo na raspolaganju, imamo dobre odnose s roditeljima i s djecom koja dolaze. U tom smislu ne vidim problem barem ne s naše strane. To je više problem države", rekao je Salih Hadžismajlović, direktor Centra za instrukcije.

Kako se boriti sa sivom ekonomijom?

Jedan od problema ove vrste sive ekonomije jest činjenica da samo profesori mogu registrirati svoju firmu za pružanje instrukcija. Oni koji nemaju profesorsku diplomu, stoga se okreću sivoj ekonomiji.

"Ne morate baš uvijek niti biti profesor da biste mogli držati instrukcije . Ja sam protiv prevelike regulacije. Zašto se to ne dopustiti svakome tko je spreman prenijeti znanje u tom smislu i da odradi to kvalitetno? Ako ga drugi prihvate kao takvoga i vide da može i ima rezultate, apsolutno dajte svima priliku", rekao je Hadžismajlović.

Kako postati stjuardesa ili stjuard? ''Naš posao je puno više od onoga što ljudi misle''

Što nakon prometnih nesreća? Istražili smo koliko traju sudski procesi i u kojim okolnostima štetu pokriva osiguranje

Ako carinski nadzor utvrdi da instruktor radi posao u sivoj ekonomiji, podliježe kazni u iznosu do 30.000 kuna. Ako osoba kojoj su potrebne instrukcije pri izlasku iz prostorije nema račun, podliježe kazni u visini od 200 do 2000 kuna. Kako bi se to sve reguliralo, istaknuo je Čališ, potrebno je ujednačiti uvjete rada u školama.

"Reguliranjem školstva regulirat ćemo našu sivu ekonomiju i ostat će raditi samo oni koji hoće da im to bude karijera. Čujem da sad ide novi zakon o tome da možete raditi dva posla, da poslodavci ne moraju znati jedan za drugog. Mislim da će oni koji žele imati drugi posao i žele se ozbiljno baviti ovime čime se mi danas bavimo, to legalizirati i raditi na bijelo", rekao je.

Iako su pod povećalom poreznih inspektora do sada većinom bili obuhvaćeni ugostiteljski obrti , trgovine, te prijevoznici, Porezna uprava u suradnji s Carinskom upravom nastavlja provoditi nadzore fiskalizacije i ostalih djelatnosti kako bi stali na kraj sivoj ekonomiji.

Emisiju 'Informer' pogledajte besplatno na novatv.hr!