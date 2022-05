Neispravno napisan ili ne izdan račun porezni je prekršaj. Bez obzira na to majstori, taksisti i konobari ponekad ne izdaju građanima račune. Kakvim kaznama podliježu ako budu uhvaćeni, ali i kakva je odgovornost građana, upitali smo ovlaštenog poreznog savjetnika Bojana Huzanića.

Građani se često susreću sa sivom ekonomijom odnosno neizdavanjem računa za ono što su kupili ili naručili. Što je s onima koji ne izdaju račune za svoje usluge?

"U tom segmentu imate puno različitih stvari. Imate obrtnike, imate trgovačko društvo, ugostitelje i ostalo koji izdaju ili ne izdaju račun ili ga izdaju s pojedinim greškama ili na različite krive načine pokušavaju utajiti određene poreze i zadržati gotovinu za sebe. Tu imate dvije najosnovnije stvari, jedno je neizdavanje računa gdje su porezni obveznici zapravo izloženi velikim kaznama od strane porezne uprave i carinske inspekcije", rekao je za emisiju Informer Bojan Huzanić, ovlašteni porezni savjetnik.

O kakvim kaznama je riječ?

"Kazne su dosta velike. Idu do 500 tisuća kuna i one ovise o tome kakav je prekršaj počinjen. Za neizdavanje računa trgovačkog društva ili obrtnika je kazna od 30 tisuća pa sve do 500 tisuća kuna. Za manje obrtnike i samostalne djelatnosti kreće se od 20 tisuća kuna, s time da morate znati da i vi kao građani odgovarate prema poreznoj upravi ako izađete van iz trgovine i nemate račun ili ga bacite. Vi također odgovarate i kazna može biti izrečena u visini od dvjesto pa sve do dvije tisuće kuna."

Na što sve građani u tom slučaju trebaju pripaziti?

"Građani prije svega trebaju zatražiti račun, a ako im poduzetnik ne izda račun onda ga trebaju obavezno tražiti. Treba taj račun zadržati do izlaska iz trgovine. To je njihova osnovna stvar.

Druga mogućnost je da provjere je li taj račun ispravan jer možete dobiti račun koji se ne odnosi na vašu robu, koji se ne odnosi na iznos novca koji ste ostavili ili je treća mogućnost da ste dobili račun od nekoga drugog ili dobili neki fiktivni račun.

Takve račune možete provjeriti preko stranice Porezne uprave, također možete poslati SMS, možete nazvati Poreznu upravu na broj koji postoji na internetskim stranicama. Treća mogućnost koja je uvedena od 2021. godine je da računi moraju biti fiskalizirani i imati QR kod. Po tom QR kodu možete provjeriti je li taj račun ispravan i fiskaliziran.

Niz zakonskih obveza

Poduzetnici prije svega imaju niz mjera koje moraju ispoštovati jer postoji niz zakonskih obveza koje moraju ispoštovati, ali najvažniji je onaj trenutak kada su izloženi financijskom nadzoru Porezne odnosno Carinske uprave. Oni u tom trenutku moraju izdavati fiskalizirane račune.

U trenutku kad se porezna uprava predstavi i kaže 'Ja sam inspektor, molim Vas da mi dostavite određenu dokumentaciju, te da mi dostavite popis današnjih računa taj poduzetnik mora imati Odluku o blagajničkom maksimumu, Odluku o blagajničkom minimumu. Treba imati internu Odluku o fiskalizaciji, Odluku o sljednosti računa. Mora imati dokaz da je prijavljen poslovni prostor prema Poreznoj upravi, mora potvrditi da je ta Odluka prema Poreznoj upravi ispravna.

Također Porezna uprava provjerava je li ovaj posao ovlašten za izdavanje računa i upisan u interni akt. Je li radno vrijeme iz internog akta odgovarajuće onom koje je izloženo i nalijepljeno na poslovnici odnosno poslovnom prostoru. Postoje li potvrde o registraciji firme i ostalo, te postoje li određeni računi koji su stariji od dva dana, a nisu fiskalizirani."

Što ako tvrtka odbije izdati račun ili za dogovoreni iznos ili posao tek nakon početak radova klijenta obavijesti da se cijena odnosila na ne izdavanje računa. Te kažu 'Ako želite račun', onda se taj iznos uvećava za dodatnih 20 %'?

"To je dosta česta praksa u Hrvatskoj. Vi ako prihvatite takvu igru onda ste i vi isto u sivoj zoni kao i taj poduzetnik koji vam je ponudio takvu mogućnost. Tu se radi o uskrati plaćanja poreza na dodanu vrijednost, uskrati plaćanja poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak, plaćanje svih doprinosa i poreza."

U kojim sektorima je neizdavanje računa najprisutnije?

"Najčešće je to u ugostiteljskoj djelatnosti. To su kafići i restorani. Zatim imate i pojačani nadzor pekarnica, ribarnica, tržnica, negdje gdje se najviše gotovine okreće i ljudi najčešće plaćaju gotovim novcem."

Kako će netko na tržnici zatražiti račun?

"Porezni inspektor koji radi i dolazi na Dolac ili u recimo određeni gospodarski objekt sjedne, naruči kavu i prati u realnom vremenu kako taj poduzetnik, odnosno konobar izdaje račune. Koliko izdaje račune, kome izda račun i u kojem iznosu. On u realnom vremenu može pratiti jesu li računi izdavani ili nisu."