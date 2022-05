Znate li koja je razlika između neto i bruto plaće, ali i od čega se plaća sve sastoji? Objašnjenja donosi ekonomski pojmovnik Informera.

Plaća se sastoji od neta, bruta i bruta 2. Obračun plaće također se sastoji od tri djela - obračuna poreza i prireza, mirovinskog osiguranja i doprinosa za zdravstveno osiguranje. Kada se govori o ugovorima o radu, onda se unosi bruto plaća od koje se oduzima 20 posto za mirovinsko osiguranje - odnosno 15 posto za I. stup i pet posto za II. stup.

BRUTO PLAĆA:

Mirovinski stup I.

Mirovinski stup II.

Dohodak

Osobni odbitak

Porezna osnovica

Porez po stopi 20 posto

Porez po stopi 30 posto

Porez ukupno

Prirez

Ukupno porez i prirez

Neto

Bruto plaća

Doprinos za zdravstveno

Ukupni trošak plaće

''Porezi se obračunavaju po dvije stope, do 30.000 kuna se primjenjuje stopa od 20 posto , a iznad 30.000 kuna od 30 posto, ali ona se ne primjenjuje na cjelokupni dohodak već se od dohotka oduzimaju osobni odbitak i ostali odbici na koje radnik ima pravo'', objasnila je Mirjana Tomašković, financijska savjetnica.

Uz porez, radi se i obračun prireza čiji iznos ovisi o gradu ili općini stanovanja. Može biti nula posto , ali raste sve do 18 posto primjerice u gradu Zagrebu. Na ukupnu bruto plaću poslodavac također treba obračunati poreze i doprinose za zdravstveno osiguranje u iznosu od 16,5 posto. Od toga se izračunava neto koji sjeda na zaposlenikov račun.

''Taj obračun plaće je isti bez obzira na to radi li se o Ugovoru na neodređeno vrijeme ili Ugovoru na određeno vrijeme. Jedan i drugi Ugovor definiraju radni odnos i primitak od nesamostalnog rada kada je zaposlenik u radnom odnosu kod poslodavca'', dodala je Tomašković.

Osim spomenutih Ugovora postoje i drugi načini ostvarivanja dohotka - od članstva u državnim tijelima, uprava nadzornih odbora, stipendija sportaša ili učenika, rada u djelatnostima poput trgovačkih putnika , ali i turističkih djelatnika. Spomenuto se obračunava ovisno o Ugovoru o djelu.

''To je generalni ugovor po kojem se neto primitak obračunava na apsolutno isti način kao plaća osim što nemate pravo na osobni odbitak'', rekla je Tomašković.

Osobni odbitak radnika mjesečno iznosi 4000 kuna , a može se uvećati ovisno o tome koliko radnik uzdržava članova obitelji. Drugi dohodak može se primijeniti za naknade za djela koja se smatraju i autorskim djelom. Na njega imaju pravo osobe koje su napravile tvorevinu iz područja književnosti književnosti, znanstvenog ili umjetničkog područja, a koje ima određeni individualni karakter.

''Kod autorskih honorara upravo zato što autor određenog djela ima i određene troškove zakonodavac je propisao da se oporezivi dohodak umanjuje za 30 posto na ime tih troškova. Troškovi se ne moraju dokazivati i oni pripadaju autoru bez obzira da li on ima ikakve troškove ili su ti troškovi bili veći'', ističe Tomašković.

Umanjenje tih troškova se može dosezati od 20 posto do ukupno 55 posto ako je autor ishodio potvrdu od nadležne udruge ili agencije , a koja dokazuje da se uistinu radi o umjetničkom djelu. Tako godinama posluje i akademski glumac Davor Kovač.

''Pa to je tako prvo zato što nisam u stalnom angažmanu, bio sam nekada davno prije 12 godina i od tada radim isključivo na autorski ugovor. To je jedan od načina na koji se isplaćuju umjetnici i s obzirom na to da sam ja u Zajednici samostalnih umjetnika (ZSU) zapravo imam relativno koristi od toga zato što meni ZSU uplaćuje doprinose – zdravstveno i mirovinsko i ja dobivam neto iznos na svoj račun'', rekao je Kovač.

Umjetnici koji rade na autorski ugovor također ostvaruju pravo povrata na poreza, ali mogu također raditi za nekoliko institucija primjerice kazališta.

''Ako si u stalnom angažmanu, radiš za jednog poslodavca i to donosi određene benefite da si možda možeš organizirati život s obzirom na tu jednu plaću, ali ako radiš na autorski ugovor - možeš raditi za više poslodavaca i mogu raditi s kime hoću. Mogu organizirati svoje slobodno vrijeme, mogu imati više slobodnog vremena, a mogu i više raditi ako mi je u interesu da u tom trenutku više radim'', dodaje Kovač.

S druge strane, studentski ugovori su najpovoljniji za studenta, ali i za poslodavca.

''Na studentski ugovor se obračunava ukupno 17,5 posto davanja od čega 12 poto iznosi naknada studentskih centara. Pet posto je doprinos za mirovinsko osiguranje i 0,5 posto za zdravstveno'', objasnila je Tomašković.



Različite vrste ugovora imaju različite prednosti, ali i nedostatke primjerice pri ocjeni kredite sposobnosti. Svatko zna, ali i može odlučiti najbolje za sebe.