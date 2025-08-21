Sutkinja zbog opće radosti oslobodila mladića koji je vikao "ZDS": Pogledajte joj imovinsku karticu
21. kolovoza 2025.
Sutkinja Mirela Prstec Batarelo supruga je lidera ultrakonzervativne katoličke udruge Vigilare Vice Batarela.
Mirela Prstec Batarelo sutkinja je Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu, koja je 31. srpnja oslobodila 26-godišnjeg muškarca zbog uzvikivanja "za dom spremni" tijekom javljanja reporterke u televizijski Dnevnik, dan prije koncerta Thompsona u Zagrebu 4. srpnja.
U obrazloženju je odabranim lijepim riječima pojasnila kako su posjetitelji taj koncert radosno iščekivali i u radosti pjevali Bojnu Čavoglave ulicama Zagreba, pa je tako i okrivljeni mladić na televiziji uzviknuo "za dom spremni" u općoj euforiji i radosti.
Stanovi, kuća za odmor, Mercedes…
U imovinskoj kartici sutkinja Prstec Batarelo prijavila je četiri nekretnine u suvlasništu, od toga dva stana u Zagrebu: jedan od 105 kvadratnih metara, vrijednost 315 tisuća eura i drugi od 79 kvadrata, vrijednosti 250 tisuća eura.
Obje su nekretnine u suvlasništvu sa suprugom Vicom Batarelom, a suvlasnici su i kuće za odmor na Pagu od 132 kvadrata.
Sutkinja je još i suvlasnica stana u Bjelovaru od 92 kvadrata kojeg je stekla nasljedstvom, te je vlasnica i luksuznog automobila Mercedes-Benz B 200 d kojeg je kupila na kredit.
Njezina stalna mjesečna primanja na sudu kreću se od 3900 do 4050 eura. Sa suprugom dijeli kredit za stan u Zagrebu od 79 kvadrata, dok su drugi stan i kuću na Pagu stekli darivanjem.