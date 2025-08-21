Sutkinja zbog opće radosti oslobodila mladića koji je vikao "ZDS": Pogledajte joj imovinsku karticu

Mirela Prstec Batarelo sutkinja je Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu, koja je 31. srpnja oslobodila 26-godišnjeg muškarca zbog uzvikivanja "za dom spremni" tijekom javljanja reporterke u televizijski Dnevnik, dan prije koncerta Thompsona u Zagrebu 4. srpnja.

U obrazloženju je odabranim lijepim riječima pojasnila kako su posjetitelji taj koncert radosno iščekivali i u radosti pjevali Bojnu Čavoglave ulicama Zagreba, pa je tako i okrivljeni mladić na televiziji uzviknuo "za dom spremni" u općoj euforiji i radosti.

Mirela Prstec Batarelo inače je supruga Vice Batarela, lidera ultrakonzervativne katoličke udruge Vigilare, borca protiv pobačaja i prava LGBTQ zajednice te jednog od vođa molitelja na gradskim trgovima i bliskog suradnika Željke Markić.

Vice Batarelo s moliteljima na trgu Foto: Goran Mehkek/Cropix

Stanovi, kuća za odmor, Mercedes…

U imovinskoj kartici sutkinja Prstec Batarelo prijavila je četiri nekretnine u suvlasništu, od toga dva stana u Zagrebu: jedan od 105 kvadratnih metara, vrijednost 315 tisuća eura i drugi od 79 kvadrata, vrijednosti 250 tisuća eura.

Obje su nekretnine u suvlasništvu sa suprugom Vicom Batarelom, a suvlasnici su i kuće za odmor na Pagu od 132 kvadrata.

Sutkinja je još i suvlasnica stana u Bjelovaru od 92 kvadrata kojeg je stekla nasljedstvom, te je vlasnica i luksuznog automobila Mercedes-Benz B 200 d kojeg je kupila na kredit.

Njezina stalna mjesečna primanja na sudu kreću se od 3900 do 4050 eura. Sa suprugom dijeli kredit za stan u Zagrebu od 79 kvadrata, dok su drugi stan i kuću na Pagu stekli darivanjem.