Ne možete se brinuti za sebe? Ovi ugovori mogu biti rješenje, ali važno ih je dobro proučiti

Zbog rasta cijena domova za umirovljenike, ali i nedostatka mjesta u njima, mnogi hrvatski građani koji nisu u mogućnosti sami se brinuti za sebe zabrinuti su za svoju budućnost. Jedan od načina kojim si mogu osigurati bolju njegu u starosti jesu ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

Za početak, bitno je razlikovati te dvije vrste ugovora. Osnovna razlika u ugovorima je trenutak prijenosa imovine, a prije sklapanja ugovora građanima se savjetuje da prouče prava i obveze koje imaju kao davatelj ili primatelj uzdržavanja

Ugovor o doživotnom uzdržavanju i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju su dvostranoobvezni, naplatni i strogo formalni ugovori, uređeni Zakonom o obveznim odnosima.

Davatelj uzdržavanja obvezuje se da će primatelja uzdržavanja uzdržavati do njegove smrti. Druga se pak strana obvezuje da će davatelju uzdržavanja dati svu ili dio svoje imovine.

Osnovna razlika između ovih ugovora je trenutak prijenosa imovine. Kod ugovora o doživotnom uzdržavanju to je trenutak smrti uzdržavane osobe, a kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju odmah nakon sklapanja ugovora.

Posebnim propisom (Zakonom o socijalnoj skrbi) je osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, osobama zaposlenima u djelatnosti socijalne skrbi te određenom krugu njihovih srodnika zabranjeno sklapanje ugovora o doživotnom uzdržavanju ili ugovora o dosmrtnom uzdržavanju s korisnikom kojem pružaju usluge socijalne skrbi, ako je tim ugovorom obuhvaćena nekretnina korisnika usluge socijalne skrbi.

Ove ugovore s korisnikom kojem pružaju uslugu socijalne skrbi ne smiju sklopiti:

fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost socijalne skrbi

bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni partner te srodnik u ravnoj ili pobočnoj liniji do drugog stupnja srodstva fizičke osobe koja pruža usluge socijalne skrbi

fizička osoba zaposlena u djelatnosti socijalne skrbi

bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni partner te srodnik u ravnoj ili pobočnoj liniji do drugog stupnja srodstva fizičke osobe koja je zaposlena u djelatnosti socijalne skrbi.

Ugovori sklopljeni protivno zakonskoj zabrani su ništetni.

Sklapanje ugovora

Prava i obveze u ugovoru samostalno se dogovaraju s drugom stranom te one ovise o potrebama i mogućnostima ugovornih strana i različite su od slučaja do slučaja, ali najčešće se odnose na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kao što su pružanje ili osiguravanje smještaja, pomoć oko održavanja higijene, osiguranje odjeće i obuće, osiguravanje hrane i pića, davanje određenog iznosa novca u pravilnim vremenskim razmacima, sahrana primatelja uzdržavanja itd.

Preciznim uređenjem opsega i načina uzdržavanja smanjuje se mogućnost nesporazuma i eventualnih zahtjeva za raskid ugovora zbog neispunjenja ugovornih obveza.

Ugovor mora biti:

sastavljen u pisanom obliku

ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta.

Ovlaštena osoba prilikom ovjere ili sastavljanja ugovora mora pročitati ugovor objema stranama i upozoriti ih na njegove posljedice.

Ugovor o doživotnom uzdržavanju

Ako ugovor o doživotnom uzdržavanju građanin sklapa kao davatelj uzdržavanja, na temelju ugovora ovlašten je zatražiti:

zabilježbu u zemljišnu knjigu - ako je predmet ugovora nekretnina

zabilježbu ili drugi odgovarajući upis ugovora u javni upisnik - ako je predmet ugovora pokretnina ili neko pravo za koje se vodi javni upisnik, kao npr. motorna vozila.

Uzdržavatelj ne odgovara poslije smrti uzdržavane osobe za njegove dugove. Međutim, može se ugovoriti da će on odgovarati za one njegove dugove koji postoje u trenutku sklapanja ugovora prema određenim vjerovnicima.

Ugovor o doživotnom uzdržavanju može se raskinuti:

sporazumno i nakon što je počelo njegovo ispunjavanje

jednostrano: ako davatelj i primatelj uzdržavanja prema ugovoru žive zajedno, a njihovi su se odnosi toliko poremetili da zajednički život postane nepodnošljiv ili kada druga strana ne ispunjava svoje obveze iz tog ugovora

zbog promijenjenih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora - ako je zbog izvanrednih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora, koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak (primjerice, iznenadno osiromašenje uzdržavatelja zbog kojeg on više ne može uzdržavati tu osobu).

Ako bi zbog izvanrednih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak, ona može zahtijevati i da se ugovor izmijeni.

Ukoliko uzdržavatelj umre prije osobe koju je uzdržavao, a njegov bračni drug i njegovi potomci koji su pozvani na nasljedstvo:

na to pristanu - na njih prelaze njegova prava i obveze iz ugovora

na to ne pristanu - ugovor se raskida i nemaju pravo zahtijevati naknadu za prije dano uzdržavanje

nisu u stanju preuzeti ugovorne obveze - ugovor se raskida i imaju pravo zahtijevati od primatelja uzdržavanja naknadu za uzdržavanje koje je primatelj uzdržavanja dobio od davatelja uzdržavanja.

Sud će naknadu za uzdržavanje odrediti po slobodnoj ocjeni, uzimajući pri tome u obzir imovinske prilike primatelja uzdržavanja i osoba koje su bile ovlaštene na produženje ugovora o doživotnom uzdržavanju.

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

Uzdržavana osoba na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kojim se prenosi pravo vlasništva nekretnine, može se osigurati za slučaj da uzdržavatelj prestane ispunjavati svoju obvezu i otuđi nekretninu trećoj osobi i to na načina da prije prijenosa nekretnine na davatelja uzdržavanja pridrži pravo iz stvarnog tereta.

Pridržajem prava iz stvarnog tereta osoba koja je uzdržavana bit će ovlaštena zahtijevati uzdržavanje od svake osobe koja je, odnosno koja će biti vlasnik nekretnine čije vlasništvo je prenio ili prenijela na ime naknade za uzdržavanje. U tom slučaju ovlašten je tražiti uzdržavanje od treće osobe koja je stekla vlasništvo nekretnine, kao i od svakog sljedećeg stjecatelja (opterećen je svagdašnji vlasnik nekretnine).



Na raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o raskidu ugovora o doživotnom uzdržavanju.

Ako uzdržavatelj umre prije osobe koju uzdržava, a njegovi nasljednici:

na to pristanu - na njih prelaze njegova prava i obveze iz ugovora

na to ne pristanu - ugovor se raskida, moraju vratiti ono što je davatelj uzdržavanja primio kao naknadu (ako nisu u stanju vratiti, dužni su primatelju uzdržavanja naknaditi vrijednost stečenog) i nemaju pravo na naknadu za do tada dano uzdržavanje

nisu u stanju preuzeti ugovorne obveze - ugovor se raskida, imaju pravo zahtijevati naknadu za uzdržavanje koje je primatelj uzdržavanja dobio od davatelja uzdržavanja, no dužni su primatelju uzdržavanja vratiti ono što je davatelj uzdržavanja stekao na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Sud će naknadu za uzdržavanje odrediti po slobodnoj ocjeni, uzimajući pri tome u obzir imovinske prilike primatelja uzdržavanja i osoba koje su bile ovlaštene na produženje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju te prava koja primatelj uzdržavanja ostvaruje na temelju stvarnog tereta.

