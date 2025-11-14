Ovaj važan dokument možete napraviti već sa 16 godina: Postoji nekoliko načina kako napisati oporuku

Kada netko umre, prema zakonu njegova imovina prelazi na njegove nasljednike. Međutim, što ako netko ne želi da njegova imovina ide nasljednicima? U tom slučaju, osoba može napisati oporuku - pravnu ispravu koja omogućuje osobi da odredi kako će se njezina imovina raspodijeliti nakon smrti.

Oporuku možete sastaviti u redovitom obliku kao privatnu ili javnu oporuku, a u izvanrednim okolnostima svoju posljednju volju možete izjaviti pred dva svjedoka

Kao ostavitelj ovlašteni ste oporukom raspolagati svime čime ste bili ovlašteni raspolagati i za života, uz ograničenja koja nameću zakonske odredbe o nužnom nasljeđivanju u korist članova vaše obitelji.

Oporuku može napraviti svaka osoba sposobna za rasuđivanje koja je navršila 16 godina. Ako nisu ispunjene te pretpostavke, oporuka je ništavna.

Valjana je samo ona oporuka koja je napravljena u obliku utvrđenom zakonom te uz pretpostavke predviđene zakonom.

Privatne oporuke

Privatne su vlastoručna oporuka i pisana oporuka pred svjedocima.

Vlastoručna je ona oporuka koju ste vlastoručno napisali i potpisali. Pisanu oporuku pred svjedocima možete napraviti ako za ispravu, bez obzira na to tko ju je sastavio, pred dva istodobno nazočna svjedoka izjavite da je to vaša oporuka i da je pred njima potpišete. Svjedoci se moraju potpisati na samoj oporuci.

Javna oporuka

Javna oporuka je ona koja je napravljena uz sudjelovanje javnih tijela. Svatko može valjano oporučiti u obliku javne oporuke, a osoba koja ne može ili ne zna čitati ili se ne može potpisati može u redovitim okolnostima oporučiti samo u obliku javne oporuke.

Na vaš zahtjev, javnu oporuku može sastaviti jedna od zakonom ovlaštenih osoba: sudac općinskog suda, sudski savjetnik u općinskom sudu, javni bilježnik, a u inozemstvu konzularni, odnosno diplomatsko-konzularni predstavnik Republike Hrvatske.

Izvanredne okolnosti

Oporuka u izvanrednim okolnostima je usmena oporuka. Samo u izvanrednim okolnostima, zbog kojih niste u stanju oporučiti ni u jednom drugom valjanom obliku, možete izjaviti svoju posljednju volju usmeno pred dva istodobno nazočna svjedoka. Ta oporuka prestaje vrijediti kad protekne 30 dana od prestanka izvanrednih okolnosti u kojima je napravljena.

Kako napisati oporuku?

Ako se piše vlastoručna oporuka, ona mora biti napisana na papiru, rukom.

Nakon naslova dokumenta "Oporuka", tekst bi trebao izgledati slično onome koji slijedi: "Ja (ime i prezime) od oca (ime oca) i majke (ime majke), rođen/a u (mjesto rođenja), dana (datum i godina rođenja) godine, s prebivalištem u (adresa prebivališta), pri čistoj savjesti, zdravog razuma i bez ičije prisile, ovom oporukom koju sam osobno napisao/la za slučaj svoje smrti, želim raspodijeliti moju imovinu na način kako slijedi:".

Dalje se navode detalji o nasljednicima i što nasljeđuju - ime i prezime, adresa nasljednika i odnos s nasljednikom (sin, kćer, majka, otac, bračni drug...) te detalji o imovini koju će pojedini nasljednik dobiti nakon smrti osobe koja piše oporuku.

Ako je nasljednika više, za svakog se ponavlja isti obrazac poput gore opisanog. Na kraju oporuke je dobro napisati: "Ova oporuka je moja posljednja volja i želim da se po njoj u potpunosti postupi nakon moje smrti".

Potom slijede podaci o izvršitelju oporuke koja je obično i osoba kojoj je oporuka povjerena na čuvanje - osoba od povjerenja, odvjetnik i slično. Dokument se završava nazivom grada u kojem je oporuka napisana i datumom kad je sastavljena te potpisom osobe koja ju je napisala - oporučitelja.

Opozivanje oporuke

Oporuku možete uvijek opozvati, u cjelini ili djelomično, na više načina:

očitovanjem danim u bilo kojem obliku u kojem se po zakonu može napraviti oporuka

uništenjem isprave

novom oporukom

kasnijim voljnim raspolaganjem stvari ili pravom koje ste nekom oporukom namijenili.

Oporučna raspolaganja u korist vašeg bračnog druga smatrat će se opozvanim ako je brak prestao temeljem pravomoćne presude nakon što je oporuka sastavljena, osim ako ste kao oporučitelj drukčije odredili svojom oporukom.

Čuvanje oporuke

Svoju oporuku, neovisno o obliku u kojem je sastavljena, možete čuvati sami ili je predati na čuvanje nekoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi. Ako svoju oporuku želite povjeriti na čuvanje sudu, javnom bilježniku ili u inozemstvu konzularnom, odnosno diplomatsko-konzularnom predstavniku Republike Hrvatske, oni su je dužni primiti na čuvanje i o tome bez odgode poslati obavijest u Hrvatski upisnik oporuka. Ako želite da vaša oporuka bude neponištiva, preporučuje se upisivanje u Hrvatski upisnik oporuka. To nije obavezno, ali može pomoći u sprječavanju kasnijih osporavanja.

Hrvatski upisnik oporuka je javni upisnik, ali podaci iz upisnika ne mogu se prije oporučiteljeve smrti nikome staviti na raspolaganje, osim oporučitelju ili osobi koju on za to posebno ovlasti. U Upisniku se evidentira činjenica da je sastavljena, pohranjena te proglašena neka oporuka, a vodi ga Hrvatska javnobilježnička komora. U taj upisnik, na zahtjev oporučitelja, podatke o navedenim činjenicama dostavljaju nadležni sudovi, javni bilježnici, odvjetnici i osobe koje su napravile oporuku.

Činjenica da oporuka nije evidentirana u Hrvatskom upisniku oporuka, niti bilo gdje posebno pohranjena, ne šteti njezinoj valjanosti.

Nužni nasljednici

Uz svaku važeću oporuku postoje određena zakonska ograničenja. Zakonom je određen krug osoba koji ima pravo na nužni dio bez obzira na oporuku koju je osoba napisala.

Nužni nasljednici su potomci osobe koja je napisala oporuku, kao i njegova posvojčad i njihovi potomci, djeca nad kojom je osoba imala partnersku skrb i njihovi potomci te bračni ili izvanbračni drug osobe, životni partner ili neformalni životni partner. Oni imaju pravo na nužni dio koji iznosi polovicu onoga dijela koji bi svakome od njih pripao po zakonskom redu nasljeđivanja.

Među nužne nasljednike ubrajaju se i roditelji, posvojitelji i ostali predci (djedovi, bake...) osobe koja je napisala oporuku ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život. Nužni dio na koji oni imaju pravo je trećina njihovog zakonskog dijela.

Imaš pravo ostvari ga

Ne znate koja su vaša prava? Kako ih ostvariti? Država se nije previše potrudila objasniti na što sve imamo pravo, ali mi smo tu da vam pomognemo. Jer ako imaš pravo - ostvari ga.

Svoju priču pošaljite na reporter@novatv.hr