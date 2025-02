Tri dobre vijesti za roditelje: Stupaju na snagu za nekoliko dana, pročitajte detalje

Hrvatski sabor u petak je jednoglasno izmijenio Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama pa se od 1. ožujka udvostručuje jednokratna naknada za novorođeno dijete, povećava limit naknade za roditeljski dopust na 3000 eura te produžuje očinski dopust.

Iznos jednokratne naknade za novorođeno dijete od 1. ožujka udvostručuje se s 309 na 618 eura, a limit naknade roditeljskog dopusta u trajanju od šest mjeseci za jedno dijete ili dvoje djece ako ga koristi jedan roditelj ili osam mjeseci ako ga koriste oba, povećava se s 995 na 3000 eura neto do prve godine djetetova života.

To znači da će roditelji tijekom cijelog dopusta primati punu plaću ako se radi o plaći do 3000 eura. U preostalom vremenskom dijelu roditeljskog dopusta, koji se odnosi na roditelje blizanaca, troje ili više djece, od prve do treće godine djetetova života limit se podiže s dosadašnjih 551 na 803 eura.

Ilustracija - 4 Foto: Getty Images

Naknada za roditeljski dopust za roditelje koji rade na pola radnog vremena do prve godine djetetova života povećava se s 485 eura na 971 euro, a za one od prve do treće godine djetetova života za blizance, treće i svako sljedeće dijete na 600 eura.

Povećava se i naknada za roditeljski dopust radi pojačane njege djeteta do treće godine života za pola radnog vremena s 552 eura na 701 euro, roditeljima djece s težim smetnjama u razvoju do osme godine djetetova života na 803 eura, a za zaposlene i samozaposlene roditelje na minimalnoj plaći s 309 eura na 701 euro za puno radno vrijeme, odnosno na 503 eura za nepuno radno vrijeme.

Također, produžuje se trajanje očinskog dopusta s 10 na 20 dana za jedno rođeno dijete, odnosno s 15 na 30 dana za blizance ili više istovremeno rođene djece.

Ilustracija - 1 Foto: Getty Images

Prije glasanja Ante Kujundžić (Most) još je jednom, suznih očiju i drhtavim glasom, apelirao na vladajuće da priznaju određena prava i roditeljima posvojiteljima, a kako je to prošlo pročitajte i pogledajte OVDJE.

