Njihova je satnica manja od studentske: "To su sve visokoobrazovani ljudi s godinama iskustva"

Dubravko Orlić specijalist je ortopedije i profesor na Medicinskom fakultetu. Uz to je i sudski vještak - što je kaže zapostavljen i potplaćen posao.

"Vas motivira s jedne strane da izvučete i pomognete ozlijeđeniku da on dobije poštenu i odgovarajuću naknadu za to što mu se desilo, ali vi izgubite dane i dane i noći i noći da to napravite i onda dođete na drugo mjesto i vidite da ljudi dobivaju tri, četiri, deset puta više od vas, nego što vi dobijete", izjavio je dr. Dubravko Orlić, specijalist ortopedije i sudski vještak.

A sat rada im je oko 5,5 eura neto, manje od studentskih satnica, žale se.



"To je žalosno vještaci to su sve visokoobrazovani ljudi s više desetaka godina iskustva imamo satnicu na razini studenata ili da imamo satnicu od 5 eura mislim da je to stvarno ponižavanje", kaže Krunoslav Komesar iz Društva sudskih vještaka.

Objašnjava i kako to izgleda u praksi.



"Ispada da za nekih mjesec dana posla vi možete dobiti brutto 600 ili 700 eura, znači neto oko 350 ili 400 eura što bi trebalo biti za jedan takav posao barem 8 do 10 puta više", smatra Krunoslav Komesar iz Društva sudskih vještaka.

Prema pravilniku vještacima pripada nagrada i naknada, objašnjavaju na sudu.



"Pravilnik kaže da vrijednost radnog sata sudskog vještaka prilikom obavljanja vještačenja je 35 bodova, kad to pomnožimo s vrijednošću boda ispada da vrijednost sata vještaka 7,35 eura bruto bez PDV-a", objašnjava sutkinja Ivana Bilušić sa županijskog suda u Velikoj Gorici.

Demotivirajuće za liječnike kojih ionako nedostaje, a više zarađuju radom u bolnicama i privatnim klinikama.

"Naravno da će čovjek koji na taj način dobije jednu dobru zaradu odustati od vještačenja, a ko će otići i vještačiti, oni s manjim znanjem, s kraćim iskustvom i s nesigurnim rješavanjem određenih problema", izjavio je dr. Dubravko Orlić, specijalist ortopedije i sudski vještak.

Sucima i državnim odvjetnicima je važno doći do kvalitetnih stručnjaka, vještaka, ali i sudskih tumača, a to im postaje sve veći problem.

"U određenim područjima ima dovoljno vještaka a isto tako u određenim specijalnostima nema dovoljno stručnjaka a opet kažem oni su nam iznimno dragocjeni u sudskim postupcima", kaže nam sutkinja Ivana Bilušić sa županijskog suda u Velikoj Gorici.

U ministarstvu pravosuđa nam odgovaraju da satnica nije jedini kriterij za isplatu naknade i nagrade.

"Kad oni izrađuju svoj pisani nalaz i mišljenje on se vrednuje između 150 i 4 tisuće bodova. Ovisno o složenosti pojedinog vještačenja bit će isplaćena i veća nagrada recimo ako će to biti najkompleksnije vještačenje uzmimo tih 4 tisuće bodova bit će im isplaćeno nešto malo više od 1000 eura", izjavio je državni tajnik u ministarstvu pravosuđa Ivica Crnčec.

Objašnjava i da je taj posao sudskim vještacima dodatna zarada, a i da ih je u odnosu na godinu prije na popisu tek 115 manje. Opravdava i da bi viša satnica išla na teret proračuna, ali i građana koji izgube parnicu.

"Tako da se tu može postaviit pitanje evenutalnog ograničavanja pristupa sudu, znači pitanje je puno kompleksnije", izjavio je državni tajnik u ministarstvu pravosuđa Ivica Crnčec.

Radi se, poručuje, na novom zakonu, analizirat će, a po potrebi i povećati satnicu. Sudski vještaci pak uzvraćaju da im, u suprotnom preostaje žaliti se Europskoj komisiji.

