Pala odluka HSLS-a: Objavili ostaju li u koaliciji

Hrvatska socijalno-liberalna stranka (HSLS) ostaje dosljedna koalicijskom sporazumu i nastavlja konstruktivno sudjelovati u radu vladajuće većine, priopćeno je s nedjeljne sjednice Predsjedništva stranke o političkoj situaciji nakon slučaja Dabro i nove parlamentarne većine.

"U izazovnim međunarodnim okolnostima i vremenu globalne nesigurnosti, stabilnost države i odgovorno vođenje politike ostaju naš prioritet. HSLS će i dalje davati podršku Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću u provođenju politika koje jačaju stabilnost, sigurnost i europski smjer Hrvatske", ističe se u priopćenju nakon sjednice Predsjedništva te stranke.

Dodaje se i kako Predsjedništvo daje punu podršku svom predsjedniku na stavovima koje je od početka iznosio u javnosti, a koji su bili vođeni principom političke odgovornosti i zaštite političkih standarda u javnom prostoru.

"HSLS je od samog početka jasno govorio da ovaj slučaj ne predstavlja sukob sa koalicijskim partnerima, već pitanje političke odgovornosti pojedinca. HSLS nema politički problem s HDZ-om, Domovinskim pokretom niti drugim članovima vladajuće koalicije, već isključivo s ponašanjem zastupnika Dabre koje odstupa od standarda kojeg očekujemo od svakog člana vladajuće većine", navodi se.

Kako se napominje, ulaskom novih zastupnika u vladajuću većinu potvrđena je stabilnost parlamentarne većine i vraćen fokus na provedbu programa Vlade, čime je jasno da je pitanje vezano uz Josipa Dabru postalo isključivo interno pitanje njegove stranke, a ne Vlade.

"HSLS podržava jačanje vladajuće većine političkim akterima koji zastupaju umjerene i centrističke politike te na taj način dodatno doprinose stabilnosti i europskom političkom smjeru Hrvatske. HSLS će i dalje dosljedno zagovarati političku kulturu, odgovornost i principe koji jačaju povjerenje građana u institucije i demokratski poredak", ocjenjuje se u priopćenju koje potpisuje predsjednik te stranke Dario Hrebak.

Nakon što je objavljena snimka na kojoj je glavni tajnik i saborski zastupnik Domovinskog pokreta pjevao u slavu ustaškog poglavnika Ante Pavelića, Hrebak je prije 20-ak dana rekao "kako je premijeru Andreju Plenkoviću dao rok od 30 dana da riješi slučaj DP-ova saborskog zastupnika Dabre", te da "resetira vladajuću većinu ili", kako je naglasio, "HSLS-a u njoj više neće biti".

Hrebak je na društvenim mrežama tada napisao: "HSLS je ozbiljna i odgovorna stranka, ali i naša tolerancija ima svoje granice. E sad bi bilo dosta!".

U idućim nastupima Hrebak više nije bio tako oštar, pa je nekoliko dana kasnije poručio da "nema ultimatuma premijeru i nikada ga nije bilo" nego je to bio njegov "prijedlog, inicijativa da se riješi situacija" u koju je vladajuća koalicija zapala nakon što je Dabro pjevanjem veličao Pavelića, te poručio da su spremni na dijalog.