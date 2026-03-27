Izdano upozorenje za građane Zagreba: Ova mjesta trebate izbjegavati

Zbog iznimno teških uvjeta, snijega i snažnog vjetra koji još ruši stabla, boravak na Medvednici i zelenim površinama Grada Zagreba te rad na otvorenom predstavljaju ozbiljnu opasnost po život, upozorili su u petak iz Hrvatskih šuma.

Na višim dijelovima Medvednice trenutačno ima oko pola metra snijega, dok su na pojedinim lokacijama snježni nanosi visoki i do jednog metra, izvijestili su iz Hrvatskih šuma. Dodaju kako je na terenu zabilježen veći broj srušenih i prelomljenih stabala.

Djelatnici Uprave šuma podružnice Zagreb obilaze teren i kontinuirano prate stanje, no ističu da su uvjeti za rad iznimno teški i opasni zbog snijega i jakog vjetra koji i dalje uzrokuje rušenje stabala.

Sanacija oštećenih područja započet će čim se steknu uvjeti za siguran rad, a provodit će se u koordinaciji s nadležnim službama Grada Zagreba.

Iz Hrvatskih šuma posebno upozoravaju građane da izbjegavaju boravak na otvorenom, osobito u šumskim i park-šumskim predjelima poput Zelengaja, Tuškanca, Kraljevca, Jelenovca, Dotrščine, Cmroka, Maksimira, Orlovca i Remetskog Kamenjaka.

Ističu kako u ovakvim vremenskim uvjetima i kraći boravak u šumi može predstavljati ozbiljan rizik zbog mogućeg iznenadnog rušenja stabala i lomljenja grana.