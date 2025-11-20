Ministrica o uhićenjima u zdravstvu: "Ja sam dokaz da institucije rade"

Ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je u četvrtak, nakon uhićenja zbog sumnji u korupciju u jednoj zdravstvenoj ustanovi, kako apsolutno podržava rad institucija te je poručila da je njezin cilj vraćanje povjerenja ljudi u zdravstveni sustav.

Uskok je ranije danas izvijestio kako su u tijeku uhićenja i tzv. hitne dokazne radnje poput pretresa zbog korupcije vezane za izvođenje građevinskih radova u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Zagrebu. Neslužbeno se doznaje da je riječ o psihijatrijskoj bolnici u Jankomiru, kao i to da je među uhićenima bivši ravnatelj Klinike za psihijatriju "Sveti Ivan" u Jankomiru, Vladimir Grošić, i nekoliko odgovornih osoba iz tvrtki koje su izvodile radove na toj bolnici.

"Brine me i žao mi je da se to događa i u kojem god sustavu da se to događa. To nije dobro, a kao ministrica zdravstva podržavam institucije koje to rade. Ja sam dokaz da institucije rade. Žalosno je da imaju materijala za raditi i podržavam svaku aktivnost koja će koruptivne aktivnosti u zdravstvenom sustavu izeliminirati na nulu", rekla je ministrica novinarima uoči konferencije povodom Ljubičastog studenog posvećenog podizanju svijesti o raku gušterače.

Hrstić je također napomenula kako je riječ o zdravstvenoj ustanovi koja nije u vlasništvu, tj. osnivačkim pravima Ministarstva zdravstva odnosno države, nego Grada Zagreba.

"Moj osobni cilj je vraćanje povjerenja ljudi u zdravstveni sustav", poručila je resorna ministrica.

Na temu uhićenja oglasio se jutros i Grad Zagreb, koji je podsjetio kako je, po nalogu gradonačelnika Tomislava Tomaševića, Gradski ured za kontrolu i reviziju izvršio kontrolu u Klinici "Sveti Ivan", koja je pronašla nepravilnosti. Na temelju tog nalaza Upravno vijeće ustanove u listopadu je razriješilo ravnatelja, a Grad Zagreb isti je mjesec podnio prijavu DORH-u da ocijeni postoji li osnova za postupanje.