Tko je psihijatar uhićen u akciji policije i USKOK-a? Tvrdio da ga je Severina zgrabila za koljeno: "Navalila je ko sivonja"

Vladimir Grošić je još do prije dvadesetak dana bio šef Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu, koju Zagrepčani kolokvijalno nazivaju Jankomir, zbog kvarta u kojem se ona nalazi.

U proteklih dvadeset dana zadesilo ga je hitno razrješenje s tog mjesta, a danas i je i priveden. Zasad je poznato da ga se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje te uzimanje i davanje mita.

No, Grošić nije hrvatskoj javnosti dosad bio nepoznat, štoviše. Njegovo je ime punilo novinske stupce u jeku suđenja Gzimu Redžepiju koji je bio optužen za trgovinu utjecajem kako bi se promijenila odluka o roditeljskoj skrbi i uzdržavanju sina popularne pjevačice Severine Vučković i srpskog tajkuna Milana Popovića. Redžepiju je Visoki kazneni sud u veljači 2023. potvrdio oslobađajuću presudu.

Tijekom postupka je Grošić mijenjao svoj iskaz koji je isprva išao u korist Severine, da bi potom naglo promijenio ploču, a na kraju se izuzeo iz postupka. Međutim, najzanimljiviji je bio dio sa suđenja u kojem je tvrdio da ga je Severina tijekom jednog njihovog susreta neprimjereno dodirivala.

Ispričao je na sudu u lipnju 2022. godine da se sa Severinom jednom prilikom našao u Maksimiru, na klupici pored jezera, u vrijeme kad se on već izuzeo iz vještačenja. Tvrdio je tada da se Severina rasplakala i govorila kako je od njega i profesorice Ivane Dijanić puno očekivala.

"Bila je mršava ko kuga"

"Ja sam se izvlačio da mi to ne treba i da mi ulazi u zonu komfora. Bilo mi ju je žao. Bila je mršava ko kuga. Odjednom se njena ruka pojavila na mom koljenu. Navalila je ko sivonja. Shvaćam da sam glup i naivan i da sam došao po svojoj procijeni, a ona po svojoj zamisli. Sve to meni je izgledalo da traje kao vječnost, no trajalo je 15-20 minuta", ispričao je tada na sudu.

Grošić je rođen 5. ožujka 1973. godine u Slavonskom Brodu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet je upisao 1991., a završio ga je 1998. godine.

Specijalizaciju iz psihijatrije završio je 2005. godine u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan gdje je ostao raditi, a kasnije je postao i njezin ravnatelj.

Njegova je karijera naprasno završila iznenadnom odlukom Upravnog vijeća Klinike 29. listopada 2025. i to zbog nepravilnosti koje je utvrdio Gradski ured za kontrolu i reviziju. Grad Zagreb je istog mjeseca i podnio prijavu DORH-u.