Hrebak objasnio zašto je rekao da je Dabro glup, otkrio i što je poručio Plenkoviću: "Dali smo korektan rok"

Odnosi u vladajućoj koaliciji nastavljaju se zaoštravati. HSLS je premijeru Andreju Plenkoviću dao rok od 30 dana da bi se Vlada resetirala ili je napuštaju.

Sve je krenulo od snimke na kojoj saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro pjeva stihove koji veličaju Antu Pavelića. Iako su i u Domovinskom pokretu, ali i u HDZ-u sve nazvali greškom i osudili takvo ponašanje, Dabro od svega nije reterirao.

"Nama nije cilj rušiti, nego sačuvati te demokratske okvire. Dali smo korektan rok premijeru, odnosno mandataru, da nas, pod A, pokuša resetirati i vratiti na početne postavke, a to je provođenje programa Vlade. Pod B, da nas presloži, ili nas ili nekoga drugog, jer HSLS bez ljutnje moze otići u oporbu zbog toga što mi više ne možemo na ovakav način funkcionirati unutar vladajuće većine", reporterki Dnevnika Nove TV Petri Buljan rekao je predsjednik HSLS-a Ddrio Hrebak.

"I C, dopustiti da nas građani preslože, odnosno da idemo na nove izbore", dodao je.

Naveo je da HSLS ne ucjenjuje niti postavlja ultimatume

"Tražimo rješenje. Rješenje ne ovisi o HSLS-u, rješenje ovisi o Josipu Dabri, odnosno mandataru Plenkoviću", poručio je Hrebak.

"Što se tiče 'glupog desničara', da, mislio sam na Josipa Dabru, jer samo netko takav može ustaševanjem baciti lošu sliku na jedino ispravno i dobro na čemu je Hrvatska utemeljena, a to je Domovinski rat", zaključio je Hrebak.