Zbogom toplim danima: Temperature padaju i za 10 stupnjeva, a na Jadran stiže olujna bura

Prema očekivanju, ujutro će naše će krajeve zahvatiti hladna fronta s vlažnim oceanskim zrakom iza koje će sa sjevera pritjecati zamjetno hladniji zrak. Ovaj će se atmosferski poremećaj u utorak sporo premještati prema jugoistoku kontinenta. Iza fronte u srijedu jača greben anticiklone, a s njime i stabilizacija vremena.

Ujutro promjenjivo oblačno mjestimice uz kišu, ponegdje i izraženije pljuskove i grmljavinu. U unutrašnjosti vjetar većinom slab do umjeren sjevernih smjerova, ponegdje prolazno umjeren do jak vjetar. Na Jadranu slabo do umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj i dalje promjenjivo, povremeno kiša, a ponegdje i grmljavinski pljusak. Poslijepodne zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak. Bit će svježe uz najvišu temperaturu od 13 do 15 stupnjeva.

I u istočnim predjelima promjenjivo povremeno uz kišu, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren u okretanju na jugozapadnjak. Temperatura do najviših 14 ili 15 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj mjestimice kiša ili pokoji pljusak. Na sjevernom Jadranu poslijepodne su izgledni i izraženiji grmljavinski pljuskovi, ali i češća sunčana razdoblja. U gorju vjetar većinom slab, a navečer na Jadranu bura. Najviša temperatura u gorju od 12 do 15, a na Jadranu od 19 do 21 stupnja.

U Dalmaciji djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku te ponegdje pljusak i moguću grmljavinu. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova koje će navečer još malo oslabjeti. Temperatura od 19 do 22 stupnja.

U unutrašnjosti utorak promjenjivo ponegdje uz kišu i grmljavinu. Zatim sve više sunca. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Jutra sve svježija, a dnevna temperatura u blagom porastu.

Na Jadranu u utorak promjenjivo ponegdje kiša te izraženiji pljuskovi i grmljavina. Od srijede pretežno sunčano. U utorak najprije podno Velebita i jaka i olujna bura, zatim i drugdje. U četvrtak vjetar u slabljenju i okretanju na umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Ujutro temperatura u postupnom padu.

Drugi dio tjedna pretežno suho i sunčano. Prema nedjelji toplije uz temperaturu koja će u većini krajeva ponovno prelaziti 20 stupnjeva.