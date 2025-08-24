FOTO Drama na Medvednici: Osoba izgubila svijest nakon uboda insekta, spašavali je HGSS i hitna

Hrvatska gorska služba spašavanja u nedjelju je spasila unesrećenu osobu na Medvednici koja je izgubila svijest nakon uboda insekta.

Prema onome što su napisali na svojoj Facebook stranici, Stanica Zlatar Bistrica primila je poziv u pomoć u 18:04 sati, a unesrećena osoba nalazila se na području Horvatovih stuba.

Na teren je izašlo sedam spašavatelja koji su, u suradnji s timom hitne medicinske službe, zbrinuli osobu i transportirali je s teško pristupačnog terena.

Nakon uspješne akcije, unesrećena osoba predana je timu helikopterske hitne službe.