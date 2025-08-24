Jandrokovića su pitali o mogućoj novoj koaliciji: "O pitanju rekonstrukcije Vlade odlučuje premijer"

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je u nedjelju iz Barbana kako je postojeća saborska većina stabilna te za sada nije bilo razgovora o bilo kakvoj koaIiciji s IDS-om, odgovarajući tako na medijska nagađanja o ulasku IDS-a u Vladu.
PREVEZEN U BOLNICU
Nesvakidašnja nesreća u šoping-centru: Radnica teško ozlijedila muškarca
Tragedija u Šibeniku
Poginuo mladi motociklist! Udario u parkirano vozilo, a potom i u betonski zid
Otkriće WSJ-a
Amerikanci su u tišini zadali težak udarac Ukrajincima
"Vidio sam da je v.d. predsjednika IDS-a i saborski zastupnik Loris Peršurić demantirao te tvrdnje. Koliko znam i koliko imam informacija nije se razgovaralo o bilo kakvoj koaliciji, jer postojeća većina u Saboru je stabilna te u ovom trenutku ne mogu vam reći ništa više po tom pitanju, niti potvrditi takve stvari", rekao je Jandroković novinarima na Trci na prstenac.
Naveo je i kako o pitanju rekonstrukcije Vlade odlučuje premijer Andrej Plenković.
Naime, v.d. predsjednika IDS-a i saborski zastupnik Loris Peršurić rekao je u petak kako medijske tvrdnje o navodnom ulasku IDS-a u koaliciju s HDZ-om i u Vladu nemaju nikakvo uporište, već je riječ o špekulacijama koje se periodično pojavljuju u medijima. Dodao je da je stranka u potpunosti usmjerena na svoje vrijednosti i predstojeće unutarstranačke izbore.
"IDS ostaje svoj. Imamo svoje vrijednosti i nikada od njih nećemo odustati, kao što smo to kontinuirano pokazivali do sada. Stranku i njen smjer uvijek su usmjeravali njezini članovi i glasači pa će tako biti i ubuduće, bez obzira na brojne špekulacije, nagađanja i spinove nekih", istaknuo je Peršurić u priopćenju za javnost.
Okupljanje gostiju prije 50. izdanja Trke na prstenac - 14
Foto:
Goran Sebelic / CROPIX
Okupljanje gostiju prije 50. izdanja Trke na prstenac - 13
Foto:
Goran Sebelic / CROPIX
Okupljanje gostiju prije 50. izdanja Trke na prstenac - 12
Foto:
Goran Sebelic / CROPIX
Okupljanje gostiju prije 50. izdanja Trke na prstenac - 11
Foto:
Goran Sebelic / CROPIX
Okupljanje gostiju prije 50. izdanja Trke na prstenac - 10
Foto:
Goran Sebelic / CROPIX
Okupljanje gostiju prije 50. izdanja Trke na prstenac - 9
(Foto:
Goran Sebelic / CROPIX)
Okupljanje gostiju prije 50. izdanja Trke na prstenac - 8
Foto:
Goran Sebelic / CROPIX
Okupljanje gostiju prije 50. izdanja Trke na prstenac - 7
Foto:
Goran Sebelic / CROPIX
Okupljanje gostiju prije 50. izdanja Trke na prstenac - 6
Foto:
Goran Sebelic / CROPIX
Okupljanje gostiju prije 50. izdanja Trke na prstenac - 5
Foto:
Goran Sebelic / CROPIX
Okupljanje gostiju prije 50. izdanja Trke na prstenac - 4
Foto:
Goran Sebelic / CROPIX
Okupljanje gostiju prije 50. izdanja Trke na prstenac - 3
Foto:
Goran Sebelic / CROPIX
Okupljanje gostiju prije 50. izdanja Trke na prstenac - 2
Foto:
Goran Sebelic / CROPIX
Okupljanje gostiju prije 50. izdanja Trke na prstenac - 1
Foto:
Goran Sebelic / CROPIX