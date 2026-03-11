Operirali joj pogrešan prst u Austriji pa tražila 5000 eura odštete: Sud odbio tužbu

Žena iz Austrije završila je na sudu nakon neobičnog medicinskog slučaja, kirurg joj je tijekom operacije greškom operirao pogrešan prst. Iako je liječnik priznao pogrešku, sudovi su zaključili da pacijentica nema pravo na odštetu.

Pacijentica je patila od suženja tetive fleksora na prstenastim ligamentima desnog srednjeg prsta i prstenjaka. Zbog toga je osjećala bol te je imala poteškoća s funkcijom i pokretljivošću prstiju. Odlučila je otići u lokalnu bolnicu na operaciju srednjeg prsta, koji je bio ozbiljnije oštećen.

No tijekom zahvata došlo je do pogreške, kirurg je operirao prstenjak umjesto srednjeg prsta.

Pacijentica je nakon operacije bila nezadovoljna te je tužila bolnicu i njezino osiguranje od odgovornosti. Tvrdila je da je zbog pogrešnog zahvata jedanaest dana trpjela bolove, a na prstu joj je ostao i ožiljak dug oko centimetar i pol.

Zbog toga je tražila odštetu od 5000 eura, piše Kronen Zeitung.

Međutim, Okružni sud u Braunauu i Regionalni sud u Ried im Innkreisu odbacili su njezinu tužbu. Iako su suci utvrdili da je liječnik doista operirao pogrešan prst, zaključili su da je zahvat ipak bio uspješan jer je uklonio bolno pucketanje prstenjaka.

Pacijentica se potom žalila Vrhovnom sudu, no ni ondje nije dobila spor. Sud je potvrdio ranije presude, pa žena na kraju nije dobila odštetu, već samo troškove i dugotrajan sudski postupak.