VIDEO Pratili navigaciju i zapeli na planini u BiH: GSS spašavao Hrvate

Pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj jučer su u večernjim satima spasili putnike iz Hrvatske koji su automobilom zapeli u snijegu ispod Prenja.

Kako su priopćili iz GSS-a, njihovi spasioci zaprimili su poziv za pomoć nakon što je automobil hrvatskih državljana zapelo u snijegu nepristupačnom području na relaciji Rujište - Konjic, u sjevernome dijelu Hercegovine. Navigacija ih je uputila najkraćim putem od Rujišta do Sarajeva, što ih je dovelo do opasne zimske dionice.

Taj je putni pravac trenutno zbog obilnih snježnih nanosa i teških zimskih uvjeta neprohodan, a iz GSS-a su naglasili da su i ranije imali akcije na istom području, iz istih razloga.

"Napominjemo da, iako vozači ne poznaju ovu nekategoriziranu cestu i stanje na njoj, često nastavljaju vožnju dok ne dođu do problema. Apeliramo na sve vozače: prije vožnje provjerite stanje ceste, posebno zimi, i radi li se o glavnoj cesti, bez obzira na to čini li se da je riječ o kraćoj ruti", poručio je GSS Prenj.