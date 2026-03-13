VIDEO Prekinuo intervju zbog Trumpovog poziva pa nahvalio Epski bijes: "Povjerio bih im i život svojeg djeteta"

Američki ministar financija Scott Bessent bio je prisiljen nakratko prekinuti intervju za Sky News zbog poziva iz Bijele kuće.

Ministar je razgovarao je s novinarom Sky Newsa Wilfredom Frostom kada mu je s lijeve strane prišla osoba i rekla da se odmah mora javiti i priključiti sastanku u takozvanoj situacijskoj sobi.

Riječ je o kompleksu prostorija u zapadnom krilu Bijele kuće koje su opremljene naprednom opremom za komunikaciju američkog predsjednika i njegovih najbližih suradnika i ministara o važnim pitanjima i ključnim odlukama.

"Predsjednik vas traži. Želi odmah razgovarati", kazala je žena u pozadini.

"Oh, u redu", kazao je Bessent i počeo skidati mikrofon.

"Vidimo se uskoro", rekao mu je novinar s kiselim izrazom na licu.

Na snimci objavljenoj na X-u prikazano je da je intervju prekinut u 10:22, a nastavljen više od sat i pol kasnije, u 12:07.

Kada je ministar ponovno sjeo u stolicu kako bi nastavio razgovor novinar ga je pitao o situaciji.

"Ovo je prvi puta da smo ovako prekinuli intervju zbog poziva iz situacijske sobe. Kako je predsjednik? Je li uznemiren?", pitao je Frost.

"Ne, predsjednik je odlično raspoložen. Misija u Iranu ide dobro, i brže nego je planirano. Moram reći, otac sam tinejdžera koji razmišlja o vojnoj službi i mogu samo izraziti najveće pohvale za ovaj tim, glavnog zapovjednika, ministra rata. Mogu reći da bih im povjerio život svojeg djeteta", poručio je Bessent.