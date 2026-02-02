Jezive prijetnje: "Nećeš dočekati jutro"

Neizvjesnost oko dočeka rukometaša u Zagrebu izazvala je pravu dramu, a gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, koji je prethodno zabranio nastup Marka Perkovića Thompsona na dočeku, upućene su prijeteće poruke o postavljenim bombama kod njegova ureda i u središnjici stranke Možemo!.

"Postavljeno je trideset eksplozivnih naprava na Trgu Stjepana Radića 1 i u Ulici kneza Mislava 8 u Zagrebu. Tomašević neće dočekati jutro", navodno glasi strašna prijeteća poruka, piše 24sata.

Policija je obaviještena o prijetnjama i istražuje slučaj.

Dodajmo i kako je koorodinatorica stranke Možemo!, Sandra Benčić, na Facebooku napisala kako je zbog prijetnji policija upala u ured stranke Možemo!.

"U ovom trenutku policija je ušla u prostorije naše stranke pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću na tu adresu. Mi nismo. Jasno je što se događa kada se šalje policija u prostore političkih stranaka", napisala je Sandra Benčić na svojem profilu na Facebooku.