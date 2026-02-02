Jezive prijetnje: "Nećeš dočekati jutro"

Tomaševiću su navodno stigle prijeteće poruke o postavljenim bombama kod njegova ureda i u središnjici stranke Možemo!.
Podijelite
Neizvjesnost oko dočeka rukometaša u Zagrebu izazvala je pravu dramu, a gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, koji je prethodno zabranio nastup Marka Perkovića Thompsona na dočeku, upućene su prijeteće poruke o postavljenim bombama kod njegova ureda i u središnjici stranke Možemo!.
"U ovom trenutku policija je ušla u prostorije naše stranke pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću na tu adresu. Mi nismo. Jasno je što se događa kada se šalje policija u prostore političkih stranaka", napisala je Sandra Benčić na svojem profilu na Facebooku.