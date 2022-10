Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i ravnatelj zagrebačkog Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Žarko Rašić predstavili su 42 nova vozila zagrebačke hitne pomoći.

Nakon predstavljanja vozila, gradonačelnik Tomašević sa zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom održao je redovnu konferenciju za novinare.

"Zahvaljujući Gradu Zagrebu koji je jamac, kupljena su 42 sanitetska vozila samo za potrebe hitne medicinske pomoći. U ovome trenutku Zagreb ima najmlađi vozni park star tek dva mjeseca", kazao je Žarko Rašić.

"Drago mi je da su se riješile peripetije sa postupkom javne nabave. To je bio jedan od gorućih problema. Trebalo je osigurati sredstva, jamstva i pomoći u otplaćivanju kredita za hitnu pomoć. Itekako je bilo potrebno da se stari vozni park obnovi. Drago mi je da smo uspjeli doprinijeti ovoj priči. Vjerujem da ćemo sa adekvatnim voznim parkom moći bolje obavljati svoju funkciju na korist građana Grada Zagreba", istaknuo je Tomašević.

Na pitanje o tome što je sa navodnim nedostatkom broja djelatnika u Hitnoj medicinskoj pomoći, Rašić je kazao kako to nije u ingerenciji Grada Zagreba. "Zna se tko radi mrežu Hitne medicinske pomoći. Imali smo puno sastanaka na tu temu o mreži. Očekujem u nekakvom doglednom vremenskom razdoblju rješenje tog problema", kazao je Rašić.

Tomašević se nadovezao kazavši da su o tome razgovarali s resornim ministrom. "Postoje možda i neke druge opcije da se ljudi iz hitne ambulante prebace u same timove. Postoje određeni pravni problemi s obzirom na pravilnike i uvjete za druge županije", ustvrdio je Tomašević.

Odlaganje otpada

Osvrnuvši se na podijeljeni kompost na Stenjevcu, kazao je Tomašević kako je došlo jako puno ljudi. "Bio je veliki odaziv, ali i na samom Jakuševcu jer tamo nije samo odlagalište, već i drugi pogoni za sortiranje otpada. Populariziramo to da Zagreb proizvodi kompost, točnije Zrinjevac. Oni su ti koji na kraju prodaju taj kompost, trenutno po akcijskim cijenama", istaknuo je Tomašević.

Tomašević je rekao kako je oko 200 rješenja pozitivnih i odobreno za postavljanje bokseva na javne površine, ali da ih je nekoliko postavljeno trenutno. "U tijeku je postavljanje. Postoje određeni rokovi isporuke koliko se oni čekaju od strane firme da ih izrade i onda i postave. To je neki period prilagodbe i toga smo svjesni, zato i ne idemo ni sa kakvim kaznama", rekao je Tomašević.

Osvrnuvši se na učinak novog sustava odvoza otpada, Tomašević je kazao kako je moralo doći do primjene modela da bi ljudi vidjeli što to znači kada im spremnici nisu pod kontrolom pa da bi onda ipak krenuli u realizaciju. "Tek kada ljudi vide kako funkcioniraju ZG vrećice, onda dobiju dodatnu motivaciju da idu u bokseve ili da spremnike vrate u smetlarnike. To se dogodilo u 50 posto slučajeva na razini cijeloga grada. Želimo da su boksevi na javnim površinama zadnje rješenje", ustvrdio je Tomašević.

Ponovio je kako se radi o procesu koji će trajati da se sustav prilagodi u potpunosti. "Bit ćemo razumni i što se tiče kažnjavanja u procesu prilagodbe. U svakom slučaju, mislim da je, u najmanju ruku, potrebno da se do kraja ovoga mjeseca barem prvi put jave oni koji su zainteresirani da se boks stavi na javnu površinu", kazao je Tomašević.

Osvrnuvši se na negodovanje građana oko smrada koji se već danima širi u blizini Jakuševca.

"Inspekcija je bila nedavno, stalno izlaze na teren, mjere kakvoću zraka. Svi parametri su unutar granica dozvoljenih granicom. Radimo na tom da se što više smanji bilo kakav utjecaj cijelog odlagališta. Trenutno je nabavljen stroj za pokrivanje folijama. Mislim da će to doprinijeti smanjenju neugodnih mirisa. Idemo u realizaciju zatvorene kompostane", dodao je Tomašević.