Temperature su još visoke, uživamo u ugodnom vremenu, no da su skijaši već počeli razmišljati o omiljenoj zimskoj aktivnosti, svjedoče i rezervacije koje su planule. Izgledno je ponavljanje rekordne 2019. godine, pa čini se više cijene nikoga nisu omele. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk.

Ovih dana servisi za skije kao i trgovine otvorili su svoja vrata. Kreće priprema za sezonu skijanja. Pa su već krenule i rezervacije.

"Već sam jučer uplatila aranžman i spremam se u Francusku. Ona najrazvikanija francuska skijališta, to je već popunjeno, ali ova manja imaju još mjesta", kaže Suzana Pongrac iz Zagreba.

Skijaši iz Hrvatske će najviše u Francusku, Italiju, Austriju. Popularna je i ove godine BiH, Slovenija, dio skijaša će i u Slovačku. No kamo god išli, aranžmani su skuplji, u prosjeku za 15 posto, trošit će se od 10.000 do 20.000 kuna. Ne pomaže ni to što su školski praznici vezani za najskuplje dane oko Nove godine.

"Kad je Nova godina je cijena višestruko veća i oni kojima je baš potrebno da idu vrijeme školskih praznika će ići, a drugi će ići tjedan dana poslije ili kroz vikende po sezoni. Italija najviše prednjači što se tiče cijena ski passova", kaže Nino Stančić Vidrač iz Hrvatske udruge ljubitelja skijanja.

A skuplja je i oprema. Skije u visokom rangu idu i do 6000 kuna.

"S obzirom da je sve poskupilo tako i to, sama proizvodnja, nabava i sve ostalo, tako da je neki postotak je poskupilo. Nekakvih 15-ak posto, sigurno", kaže Ena Zgrebec, voditeljica prodaje.

No, čini se da to nikoga nije omelo. Ove godine, prve nakon pandemije, skijališta će biti puna.

"Očekujemo da se ta putovanja dovedu do 2019. kao što se turizam u Hrvatskoj doveo", kaže Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija.

Bruse se skije, a isprobavaju pancerice i početnici. Iako cijene nisu idealne za naučiti skijati jer i škole poskupljuju, ova sezona na skijalištima počinje bez ikakvih ograničenja.

"Mi idemo u četvrtak, nas 40-ak, zasad COVID mjera nema i vjerujem da će tako i ostati", kaže Stančić Vidrač.

Najvažnije je da bude snijega, a zimska prognoza kaže da će baš tamo gdje Hrvati najviše skijaju uvjeti biti idealni.

