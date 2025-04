30-godišnji muškarac uhićen je nakon što se vozilom zaletio u gomilu na uličnom festivalu u Vancouveru.

Policija nije izvijestila o točnom broju poginulih i ozlijeđenih prije nego što obavijesti članove obitelji.

Šef lokalne policije Steve Rai potvrdio je da je 30-godišnjak otprije bio poznat policiji, ali nije htio otkriti detalje. Rekao je da su prolaznici uhvatili osumnjičenika i zadržali ga do dolaska policije.

Nakon što je uhvaćen, a dok ga je čuvala policija, ljudi su okružili muškarca koji se u gomilu zaletio automobilom. Na pitanje zašto je to učinio rekao je samo jednu riječ: "Oprostite".

Policija Vancouvera je rekla kako je uvjerena da ovaj incident nije bio teroristički čin. Incident se dogodio tijekom godišnjeg festivala Lapu Lapu, koji slavi filipinsku kulturu.

Čelnika Nove demokratske stranke Jagmeet Singh, koji je prisustvovao zabavi ispričao je na društvenim mrežama kako je sve izgledalo.

"Događaj mi se neprestano vrti po glavi. Djeca su se nevjerojatno zabavljala. Nitko ne zaslužuje takvo nasilje. To je užasno."

Yoseb Vardeh, suvlasnik kamiona s hranom Bao Buns, bio je na mjestu događaja.

Yoseb je za BBC rekao da je vozilo išlo oko 100 km/h. Kaže da je vozač stao, pokušao pobjeći i kako je shvatio, uhvatili su ga prolaznici.

"Upravo sam vidio tijela ispod kamiona s hranom i muževe kako plaču za svojom ženom ili djecom, bilo je užasno."

Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/cLQQPfOMCq