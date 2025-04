Bijeli, plavi, zeleni... Koja je veza boje i telefona? Korisno je znati ove brojeve

Loših navika teško se riješiti, a kada je riječ o odvikavanju od cigareta pomoći vam može jedan telefon, i ne samo kada je riječ o pušenju.

Bijeli telefon

Bijeli telefon je besplatni telefon putem kojeg možete uputiti pitanja Ministarstvu zdravstva vezana uz ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, iznijeti svoje pritužbe, prijedloge ili pohvale, provjeriti e-Liste čekanja ili dobiti podršku u odvikavanju od pušenja.

Bijeli telefon: e-Naručivanje 0800 7229

Pozivom na Bijeli telefon možete dobiti informacije vezane uz liste narudžbi, kao i otkazati narudžbe koje vam više nisu potrebne, a evidentirane su u središnjem sustavu narudžbi. Za ovu vrstu informacija dežurni službenici odgovaraju na upite radnim danom u vremenu od 8 do 16 sati.

Ako je riječ o pitanju ili predstavki koju nije moguće odmah riješiti, vaš će poziv biti zabilježen i proslijeđen u rad nadležnom tijelu odnosno ustanovi, nakon čega ćete pismenim putem biti obaviješteni o načinu rješavanja vaše predstavke.

Važno je imati na umu da se promjena termina, odnosno prenaručivanje može obaviti isključivo u komunikaciji sa zdravstvenom ustanovom u kojoj je termin dogovoren.

Ilustracija Foto: Getty Images

Odvikavanje od pušenja

Ako trebate pomoć, podršku i podsjetnik na to kako prestanak pušenja djeluje na organizam, pozivom na broj 0800 7999 dobit ćete bitne informacije i praktične savjete.

Za pitanja o vašim pravima u okviru zdravstvene zaštite obratiti se možete radnim danom u vremenu od 8 do 16 sati i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje također putem besplatnog telefona i to za upite vezane za:

osnovno zdravstveno osiguranje 0800 7979

dopunsko zdravstveno osiguranje 0800 7989

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili se jednostavno nalazite na životnom raskršću u potrazi da pravom odlukom, nemojte se nikad ustručavati i pitati za pomoć i razgovor.

Plavi telefon - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Plavi telefon

Za mnoge koji nisu u stanju ili ne žele potražiti pomoć u tradicionalnim savjetovalištima važna su alternativa ''Linija pomoći Plavi telefon“ i ''Savjetovalište Otvorena vrata“.

Mnogi koji ne mogu pronaći način rješavanja svojih problema ili odgovarajući životni put izlažu se opasnosti od depresije, ovisnosti o alkoholu i drogama ili od opasnosti počinjenja suicida. Plavi telefon pruža preventivne programe koji uključuju telefonsku liniju pomoći i individualno, obiteljsko i/ili partnersko savjetovalište 'licem-u-lice' ili putem video poziva.

Ističu da na raspolaganju za pomoć stoje vrhunski stručnjaci – stručni suradnici te da su svi sadržaji su oduvijek u potpunosti besplatni za korisnike, a nalaze se u sigurnom i povjerljivom okruženju. Linija pomoći i Savjetovalište su temeljni programi Udruge Plavi telefon, a postoje za sve one kojima je potrebna podrška, pomoć ili savjet.

Plavi telefon je prva i najstarija linija pomoći u Hrvatskoj, namijenjena svima. Od 1991. godine do danas volonteri slušaju, savjetuju i pružaju podršku djeci, mladima, odraslima i osobama starije životne dobi. Uz tridesetak volontera koji, osim inicijalne selekcije, tijekom svog rada prolaze brojne edukacije i seminare, u rad Plavog telefona uključeni su i brojni stručni suradnici - psiholozi, socijalni pedagozi, socijalni radnici, sociolozi, liječnici te psihijatri svakim radnim danom od 9 do 20 sati na broju 01/4833-888.

Hrabri telefon dobio je svoj centar - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Hrabri telefon

Direktna pomoć i podrška zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima, ali i rad na prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja kao i neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, ključna su polja djelovanja Hrabrog telefona, koji djeluje već više od 25 godina.

Hrabri telefon najprepoznatljiviji je po besplatnoj savjetodavnoj liniji za djecu 116-111 te liniji 0800-0800 za roditelje, a uz njih provodi i desetak projekata i programa na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

U svojem radu Hrabri telefon, napominju, vodi se trima načelima: dostupnosti - sve aktivnosti i usluge su besplatne za krajnje korisnike, povjerljivosti - informacije o korisnicima koriste se isključivo za statističke obrade i analize i nisu dostupne javnosti te najboljih interesa djeteta.

Savjetodavni kanali Hrabrog telefona mjestu su povjerenja i traženja podrške u svim situacijama vezanim uz roditeljstvo i djetinjstvo. Često su i prvo mjesto na kojem se djeca povjere o svojim iskustvima i potraže savjet.

Linija je dostupna od ponedjeljka do petka od 9 do 20 sati, a Hrabri telefon djeca i roditelji mogu kontaktirati i putem e-maila, chata, foruma ili Facebooka. Tijekom radnog tjedna savjetovatelji su dostupni uživo na chatu od 9 do 20 sati, dok je ostale kanale e-savjetovanja moguće kontaktirati u bilo koje vrijeme.

Ilustracija - 3 Foto: Getty Images

Zeleni telefon

Probleme koje primjećuju u gradu ili u prirodi građani mogu prijaviti i putem Zelenog telefona, koji u Hrvatskoj djeluje više od 30 godina.

Prvi servis namijenjen građanima za informacije i probleme vezane za okoliš i prirodu te njihovu zaštitu uspostavljen je još 1992. godine u okolišnoj udruzi Zelena akcija, a sedam godina kasnije osnovana je Mreža Zelenih telefona.

Svaki građanin Republike Hrvatske može prijaviti problem u okolišu ili zatražiti informaciju na broj 072 123 456 ili putem besplatne aplikacije Pametni zeleni telefon koja omogućuje anonimnu i jednostavnu prijavu. Aktivisti i volonteri zajedno s građanima pristupaju rješavanju problema u suradnji s nadležnim institucijama i zatim nadziru njihovo rješavanje.

Cilj Zelenih telefona, ističu u Zelenoj akciji, jest poticanje građana na aktivnije sudjelovanje u zaštiti okoliša i nadležnih institucija na učinkovitije rješavanje problema u okolišu.

Pročitajte i ovo STOP NASILJU NAD ŽENAMA ''Mislila sam da ću se spasiti samo ako me ubije, ali prijateljica mi je dala besplatni broj 0800 55 44''