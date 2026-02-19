Njemu je tvornica prvi susjed: "Instalirao sam mjernu stanicu da znam smijem li otvoriti prozor"
19. veljače 2026. @ 20:23
Građani su pred tvornicom cementa organizirali prosvjed.
Aktivisti su po tko zna koji put u četvrtak stigli pred pulsku cementaru te pod plinskim maskama zatražili hitne reakcije i konkretne korake nadležnih. Među njima je bio i Vladimir Jurišić, kojemu je cementara prvi susjed.
"Ja sam instalirao svoju stanicu na balkonu da bih uživo imao podatke i da znam smijem li taj dan otvoriti prozor ili ne", rekao je reporterki Dnevnika Nove TV Lini Dollar.
Traže da standardi koji vrijede za cijelu Europsku uniju vrijede i za ovu tvornicu, a iz tvornice poručuju da se svi parametri nalaze unutar propisanih graničnih vrijednosti te da su u pravilu znatno nižih od maksimalnih dopuštenih.
Međutim, Irena Burba iz udruge Zelena Istra ističe da građani osjećaju posljedice tvornice.
"Peckanje grla, neugodna miris, respiratorni problemi. Dakle, puno različitih prijava s istim simptomima i to unazad sigurno 10 godina", rekla je.
