Njemu je tvornica prvi susjed: "Instalirao sam mjernu stanicu da znam smijem li otvoriti prozor"

Aktivisti su po tko zna koji put u četvrtak stigli pred pulsku cementaru te pod plinskim maskama zatražili hitne reakcije i konkretne korake nadležnih. Među njima je bio i Vladimir Jurišić, kojemu je cementara prvi susjed.

"Ja sam instalirao svoju stanicu na balkonu da bih uživo imao podatke i da znam smijem li taj dan otvoriti prozor ili ne", rekao je reporterki Dnevnika Nove TV Lini Dollar.

Traže da standardi koji vrijede za cijelu Europsku uniju vrijede i za ovu tvornicu, a iz tvornice poručuju da se svi parametri nalaze unutar propisanih graničnih vrijednosti te da su u pravilu znatno nižih od maksimalnih dopuštenih.

Međutim, Irena Burba iz udruge Zelena Istra ističe da građani osjećaju posljedice tvornice.

"Peckanje grla, neugodna miris, respiratorni problemi. Dakle, puno različitih prijava s istim simptomima i to unazad sigurno 10 godina", rekla je.

