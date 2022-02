Iako su u Zagrebu ljudi svako-malo bez vode, trenutačno ih više muči NEobnova od potresa. Na rubu živaca su roditelji koji zbog loših zgrada djecu više ne puštaju iz vida, ali i predstavnici stanara koji bi obnavljali, ali nemaju čime. Uspjeli smo doznati kada bi trebala biti zakopana prva lopata.

Ispod zgrade koja izgleda kao tempirana bomba, svaki dan prolaze školarc. Tata Daniel svoju djevojčicu zato ne ispušta iz ruke.

"Čovjek postane histeričan, strah, zebnja. To vam ne moram ni opisivati kao ni jednom drugom roditelju. Dijete od 11 godine polako već mora samo u školu, ali ju ja ne puštam više samu. Ja ju vodim", rekao je Daniel Dombay iz Zagreba.

Godinu dana upozoravao je sve institucije na tu istu zgradu. Iz Grada Zagreba napokon je stigao odgovor koji je potvrdio njegove strahove. Opasna je po život. Ali kaže sanacija stoji zbog strogih konzervatorskih pravila.

Daniel kaže: "Što je bitnije spomenik kulture ili život mojeg djeteta. Neka me pogledaju u oči kažu 'Ne, život tvog djeteta nije bitan, bitna je ova hrđa što visi sa zida.'"

Grad je pun takvih prizora

Gotovo dvije godine trebalo im je da se uopće dogovori hoće li rušiti zgradu koja je simbol zagrebačkog potresa. Sada kad su se dogovorili da hoće, tjednima čekamo da se to isto i dogodi.

Srušeno je do sada tek 20 kuća. Iz Fonda za solidarnost kažu da konstrukcijska obnova počinje sljedeći mjesec i to na jednoj obiteljskoj kući, na dvije zgrade i jednoj zamjenskoj obiteljskoj kući.

Nakon našeg teksta počeli radovi, ali problemima tu nije kraj: ''Priznali su da je to ugrožavanje života, gotovo! Treba ih tužiti''

Državne nekretnine detaljno o obnovi stana u Jurišićevoj: "Trebale su dvije vrste hitnih sanacija"



Obnova koja se može izbrojati na prste jedne ruke. Iz resornog Ministarstva kažu da su se ubrzali jer su povećali broj službenika koji rade na zahtjevima. Ali sugovornica koju smo snimali prije sedam mjeseci u istim je problemima. I dalje čeka povrat novca od države koji su uložili u sanaciju.

"To su novci iz naše pričuve mi ne možemo dalje u sanaciju jer nemamo novaca. Za sljedećih 50 godina bu valjda gotova. Ja bih rekla da treba zvati Kineze kak su brzo sagradili Pelješki most da bi možda obnovili i Zagreb", rekla je Vesna Stefanović, predstavnica stanara u Preradovićevoj.



Oni obnove most u dva dana, a mi ništa u dvije godine.



Pitali smo Danielovu kćer Hanu osjećali se sigurno na putu do škole, ona odgovara: "Ne. Osjećam se nelagodno zbog sve te žbuke cigle. Nije lijep osjećaj."

No još će neko vrijeme s njim – morati živjeti.

