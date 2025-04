Šokirana majka dvoje male djece: "Pozdravila sam se s doktoricom kao da se ništa ne događa..."

Šok za majku dvoje male djece. Pedijatrijska ordinacija u Domu zdravlja u kojem su upisana njezina djeca je – ugašena.

"Što sada?" jedino je pitanje koje si majka može postaviti nakon što je saznala da su, osim njezine pedijatrije, u istom Domu zdravlja 28. ožujka zatvorili još dvije ordinacije! "Nema doktora", kažu joj na porti.

Riječ je o pedijatrijama Doma zdravlja Zagreb – Zapad, gdje već godinama na nedostatak liječnika i mjesta za male pacijente upozoravaju građani, ali i struka.

"Prije mjesec dana normalno sam cijepila svoju trogodišnju djevojčicu i pozdravila se s doktoricom kao da se ništa ne događa. Nije me uopće upozorila na to da odlazi i da se ordinacija zatvara", kaže nam šokirana majka, kojoj su na porti neki dan samo rekli da je ordinacija ugašena.

"Kome da se ja sad obratim? Djevojčica ima temperaturu, treba joj pregled, a meni treba bolovanje", kaže majka koju su za hitne preglede privremeno uputili na pedijatriju u Novoj cesti.

"Ta doktorica nam je određena kao zamjena samo od 1. do 4. travnja te nema ovlasti pisati bolovanje, pisati ispričnicu za vrtiće", ističe majka. "Sve pedijatrijske ordinacije koje rade su pune, nitko ne prima nove pacijente, a tek kad nas netko primi i upiše, onda možemo dobiti bolovanje na dijete", govori očajna majka.

"Najednom se nađeš u situaciji – što sad?! Sina koji ima 7 godina uspjela sam sinoć prebaciti kod obiteljskog liječnika, no njemu sad zbog upisa u školu treba potvrda od pedijatra. Gdje da ja to sad izvadim? Zamjenska pedijatrica za to nema ovlasti, a mi to trebamo predati zbog upisa u školu!" govori nam majka o toj apsurdnoj situaciji u kojoj se sada nalazi.

Roditelji koji pripadaju pod Dom zdravlja – Zapad s ovim se problemom susreću duže vrijeme. Pedijatrija u Prečkom zatvorena je već dvije godine, doktor u Španskom je preminuo i nema trajne zamjene, a pred mirovinom su i pedijatrice iz drugih okolnih kvartova, ako ih uopće ima.

Petnaest pedijatrijskih timova nije popunjeno, a u posljednjih godinu dana za zapad je raspisano 14 natječaja, ali se na natječaj nitko nije javio.

Ministarstvo tvrdi da su osigurali financiranje specijalizacija, no mlade liječnike treba privući lokalna vlast.

Dok vladajući ne nude rješenja, a odgovornost prebacuju od lokalnih vlasti do ministarstva i natrag, mali pacijenti ostali su bez osnovne zdravstvene skrbi dok roditelji lete s jednog kraja grada na drugi po pomoć kod privremenih zamjena, koje im za to ne mogu napisati – bolovanje.

Upit o tom problemu poslali smo Gradskom uredu za zdravstvo, kao i Sektoru za primarnu zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva, odgovore ćemo objaviti čim ih dobijemo.