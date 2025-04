Poznato kada bi mogli početi stizati pozivi za vojni rok: Najavljena i novost koja se mnogima neće svidjeti

Dva mjeseca trajao bi obavezni vojni rok. Mogao bi krenuti od jeseni s 19- godišnjacima.

"Prije ljetne stanke donijeti će sve odluke u Saboru i nakon toga prvi poziv može ići u kolovozu, rujnu i slijedi početak vojnog osposobljavanja u jesen", rekao je ministar obrane Ivan Anušić.

Ivan Anušić



No, prije svega za isti stol trebaju sjesti dva predsjednika. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, još se čeka dokumentacija za vijeće za obranu. Vojarne u Požegi, Slunju i Kninu spremne su za obuku, koja bi stajala 20 milijuna eura na godinu.

"Bit će 10 ročnika na jednog instruktora. Imamo ih već sada na sve tri lokacije, postoje instuktori koji su spremni prihvatiti ročnike i s njima provesti temeljno vojno osposobljavanje", objasnio je Anušić.



Za nultu generaciju - društvene mreže bile bi tako na čekanju. "Naučit će vještine koje nigdje dalje ne mogu naučiti i nikad više neće moći naučiti. I TikTok i Facebook su uključeni u sve, ali kada govorimo o vojnom osposobljavanju onda su TikTok i Facebook u nekoj drugom planu", rekao je Anušić.

Hrvatska vojska



Ministar bi i dulju obuku, a oni koji će se pozvati na priziv savjesti neće se tek tako izvući.



"Oni koji se budu prozivali na priziv savjesti ce pruzet MUP. Dio će se obučavati i bit će na raspolaganju civilnoj zaštiti, a dio će se upućivati u institucije od općina i gradova", objasnio je Anušić.



Kako doznaje Dnevnik Nove TV, civilni vojni rok od tri mjeseca bio bi bez oružja i obučavalo bi se, naprimjer, za aktivnosti spašavanja na tri lokacije. Drugi model trajao bi 4 mjeseca s osmosatnim radnim vremenom na poslovima vezanim za civilnu zaštitu. O plaći će se još razgovati. A za služenje vojnog roka od dva mjeseca oni zaposleni dobili bi 1100 eura.

Hrvatska vojska

SDP-u je vojni rok u redu - ali nije odgađanje strateških dokumenata.



"Očekujem da ove neslužbene najave postanu službene u vidu službenih prijedloga zakona. Podržavamo uvođenje obvezne vojne obuke, želimo da i onim građanima koji izraze prigovor savjesti da ih se ne omalovažava i da se postupa dostojanstveno te da svoju službu izvrše u drugim institucijama", rekao je Arsen Bauk.



I u MOST-u nestrpljivo čekaju vijeće za obranu. "Bojim se da će završiti dva svjetska rata dok se pokrene vojska, tako da očekujem ozbiljnost, a ne paradiranje i predizborne ponflete, jer hrvatska vojska, obrana i nacionalna sigurnost su najbitnije", poručio je Miro Bulj.

Ivan Anušić



Možemo! ulaganja u vojsku podržava, ali za obavezni vojni rok danas-sutra glasovati neće.



"Potrebno je poboljšavati uvjete rada, materijalne uvjete i da se ljudi više javljaju dragovoljno, jer je to put za profesionalnu vojsku. Mi prisljavamo ljude na obavezni vojni rok, a u isto vrijeme one koji ne žele i koji imaju priziv savjesti - kaznjavamo", poručio je Marin Živković.



Za to vrijeme, MORH je objavio poziv za 300 vojnika u službu.