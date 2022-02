Nakon objave na našem portalu iz Gradskog ureda za graditeljstvo stiže odgovor za stanare iz zagrebačke Ilice 73. Vatrogasci su konačno maknuli opasnu ciglu, ali to ipak nije kraj nezadovoljstvu.

Nakon opetovanih apela Daniela Dombaya odgovornima za sanaciju nakon potresa u zagrebačkoj Ilici 73 dobre vijesti su stigle tek nakon objave na našem portalu. U utorak su vatrogasci uklonili opasnu ciglu koja je prijetila ljudima.

Zgrada u Ilici 73, s koje padaju komadi žbuke 1 (Foto: Daniel Dombay)

Naime, kako nam je rekao, dobar dio stanara iz te zgrade se privremeno odselio, a skela koja je postavljena nakon potresa ne pruža potpunu zaštitu od komada žbuke koji s vremena na vrijeme znaju pasti. Iako osobno ne živi u toj zgradi, pokrenuo je postupak jer mu, kako nam je rekao, dijete prolazi onuda.

Zgrada u Ilici 73 (Foto: DNEVNIK.hr)

Tek u utorak je dobio odgovor iz Gradskog ureda za graditeljstvo. ''Komunalni redar je nadzorom 15. siječnja 2022. godine utvrdio da su se dijelovi pročelja koji nisu nosiva konstrukcija zgrade izgrađene u Zagrebu, u Ilici 73, odvojili od nosivog zida i prijete padom na nogostup ispred zgrade, čime je ugrožen život, zdravlje i imovina ljudi. Kontrolom je utvrđeno da zgrada nije označena opasnom, ali je ispred nje postavljena tunelska skela'', kazali su.

''Evo, priznali su da je to ugrožavanje života, gotovo. To je to! A još kad su napisali i da tu i spomenik kulture ima prste... Gotovo, nitko sretniji od mene'', sarkastično je prokomentirao Dombay referirajući se na odgovor iz Gradskog ureda u kojem kažu da se ''s građevinom postupa prema posebnom zakonu kojim se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara''.

Dombay ističe da je jasno da je netko - kriv. ''Postoji netko tko je odgovoran. Ako visi tramvajska žica, ZET je odgovoran. Isto je i s ciglama koje vise nad glavama naše djece'', napominje Dombay, koji dronom fotografira opasnost u Zagrebu nakon potresa.

Zgrada u Ilici 73, s koje padaju komadi žbuke (Foto: Daniel Dombay)

Rješenjem se, kako su pojasnili iz Gradskog ureda, naređuje vlasniku i obveza odgovarajućeg označavanja zgrade kao opasne do otklanjanja oštećenja. Odlukom su, dodaju, poduzimali sve nužne aktivnosti za pokretanje otvorenih postupaka javne nabave za odabir izvođača radova na obnovi pročelja i krova predmetne zgrade.

Ako na zgradi postoje konstruktivna oštećenja, ističu, njihova sanacija u cijelosti je obveza vlasnika zgrade te prethodi radovima obnove pročelja. ''Grad Zagreb će pokrenuti otvoreni postupak javne nabave za izvođača radova na obnovi pročelja u skladu s Odlukom o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada'', naveli su.

Slučaj sa sporom obnovom Dombay je poistovjetio sa slučajem u Italiji, kada je 14 ljudi poginulo u padu žičare. ''Zar baš netko mora poginuti? Hrvati stvarno imaju sreće'', istaknuo je Dombay.

''Treba ih tužiti za ugrožavanje života, za nemar, nerad i neprijavljivanje komunalnih redara koji moraju šetati i tražiti nepravilnosti po gradu Zagrebu. Također i ured za zaštitu spomenika jer su sudjelovali u ugrožavanju života svojom birokracijom, ali i neznanjem'', smatra Dombay.

Rekao nam je da na ovome neće stati, da će poduzeti sve daljnje korake u skladu sa zakonom. Kaže da za vladajuće i odgovorne više nema poruke, ali da bi im, kako zaključuje - uručio poziv za sud.