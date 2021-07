Povijesno spajanje posljednjeg dijela Pelješkog mosta održat će se u srijedu u kasnim večernjim satima. Lokalci najavljuju feštu i vatromet. Dolazi većina članova Vlade, ali ne i predsjednik Republike, a očekuje se 200-tinjak uzvanika. Oko 23 sata očekuje se i spajanje tog posljednjeg segmenta mosta.

U srijedu oko 23 sata dovršit će se spajanje Pelješkog mosta. Očekuje se još puno posla kako bi se dovršio most, kao i pristupne ceste. Prvi automobili trebali bi preko mosta prijeći polovicom iduće godine, rekao je reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič.

20:55 Prije svečane ceremonije najavljena je izjava premijera Andreja Plenkovića. Na svom je Twitteru uoči svečanosti Plenković objavio: "Večeras hrvatski teritorij postaje jedinstven. Pelješki most povezuje Hrvatsku. Ponosni smo i hvala svima!"

Večeras hrvatski teritorij postaje jedinstven. Pelješki most povezuje 🇭🇷. Ponosni smo i hvala svima! pic.twitter.com/5Ifx95MCua — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) July 28, 2021

20:14 Reporter Mario Jurič javio se s mosta i kazao kako je već počelo podizanje zadnjeg elementa. "Sve se obavlja kirurški precizno i oprezno. Sve je već testirano u zadnja dva dana, akda je taj zadnji element već dva puta podizan i spuštan, kako bi sve prošlo u redu. Sam dovršetak ugradnje tog zadnjeg elementa očekuje se do 23 sata.

Prvi uzvanici već su počeli pristizati. Stiglo je i dosta ljudi u brodicama, koji žele obilježiti ovaj poseban trenutak. Veliki ovo dan za ovaj dio Hrvatske, za spajanje juga", rekao je Jurič i dodao kako će se uskoro morati maknuti s mosta jer radnici trebaju dovršiti spajanje.

19:45 Pelješki most spaja mjesto Komarna s jedne strane i mjesto Brijesta s druge. U srijedu navečer radnici će pričvrstiti posljednji, 165. dio čelične konstrukcije. Most je dug 2,4 kilometra, a visok 55 metara kako bi mogli prolaziti brodovi. Širok je oko 22 i pol metra i imat će četiri prometne trake. Nakon 300 godina spojit će se hrvatski teritorij koji je rascjepkan još oko 1700. godine kada je Dubrovačka Republika Turcima ustupila izlaz na more i Neum.

19:20 "Sve je spremno. U 23 sata taj segment 18 metara duljine bi trebao biti praktički montiran na projektiranu visinu i nakon toga ide varenje", rekao je Josip Škorić, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta.

Premijer će spajanje hrvatskog kopna gledati na mostu. "Ovo je veliki dan. Najveći će biti kad se zapravo otvori. Ovo je mala uvertira", rekao je Andrej Plenković. Predsjednika Zorana Milanovića neće zvati na uvertiru, nego na najveći dan. Danas će ondje biti samo 40-ak odabranih.

Reporter Jurič razgovarao je s Matom Violićem iz klape Dingač, koja večeras pjeva na ceremoniji spajanja mosta. Violić je kazao kako je ovo veliki dan za sve njih, jer će se puštanjem mosta u promet poboljšati povezanost juga i sjevera Hrvatske. Izveli su potom i pjesmu koju će pjevati – "Zemlja dide mog".

17:05 Vlada je objavila spektakularni video Pelješkog mosta i napisali: "Večeras, nakon spajanja, konačno, jedan most - jedna Hrvatska!"

