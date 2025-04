Na više od tisuću lokacija u SAD-u i drugim zemljama organiziran je prosvjed pod nazivom ''Prste k sebi''. Usmjeren je, kako kažu organizatori, protiv autoritarnog prelaženja ovlasti i agende koju podržavaju njegovi bogataški prijatelji.

"Ja sam iz New Yorka i znam kakav je Trump. Lik je otrov. On je lažljivac. On je lopov. Prevarant. Treba biti u zatvoru", govori jedan od prosvjednika u Njemačkoj.

Prosvjed protiv Trumpa u Londonu Foto: Afp

"Sloboda je ugrožena u SAD-u i cijelom svijetu s onime što Donald Trump radi. Moramo ustati. Moramo dignuti glas. Moramo biti saslušani i moramo se pobrinuti da svi znaju da nećemo prihvatiti ovu vrstu nepravde", priča jedan od prosvjednika iz Portugala.