Saborski odbor za ravnopravnost spolova upozorio je na drastičan porast obiteljskog nasilja u Sisačko-moslavačkoj županiji. Broj žrtava veći je od 40 posto u odnosu na prošlu godinu.

O razlozima, ali i načinu rješavanja tog problema, za Dnevnik Nove TV govorio je psiholog Franjo Šaban iz Obiteljskog centra za sigurnost iz Siska. Odgovorio je što je ključni razlog i okidač za povećanje nasilja u obitelji.

"Glavni razlog je povećanje količine stresa u vrlo kratko vrijeme i zbog pandemije i zbog potresa. Korona nas je natjerala da promijenimo naš način života. Potres je nanio ogromnu materijalnu štetu, ali je i doveo u pitanje jedan temeljan i bazičan osjećaj sigurnosti. Doveo je u pitanje ljudsku egzistenciju. Iako, povećanje nasilja nije toliko alarmantno, veliko, koliko smo očekivali", napomenuo je.

Među nasilnicima je veliki broj recidivista. Ostaje nejasno zbog čega se to događa i zašto nisu kažnjeni.

"Problem nasilja i geneza nasilja nije jednostavna za objasniti, počiva i na temeljima vrijednosti koje jesu u društvu, ali i na osobnim karakteristikama i na mogućnostima razvoja pojedinca.

Recidivisti vjerojatno imaju neke svoje osobne karakteristike koje olakšavaju eskalaciju nasilja.

Moguće je govoriti i o međugeneracijskom prijenosu nasilja, a možemo pričati i o tome da su to osobe koje slabije kontroliraju emocije ili ne upravljaju svojim emocijama, slabije se nose sa stresom ili nemaju dobro razvijene komunikacijske vještine. Sve to zajedno, praćeno neodgovarajućim mehanizmima podrške i žrtvi, ali i počiniteljima nasilja, dolazi do toga da imamo recidiviste".

Psiholog pojašnjava kako spriječiti ili zaustaviti obiteljsko nasilje.

"Bitan je preventivan rad. Važno je imati imati preventivnu sliku, kroz osnaživanje Centara, formiranje savjetovališta za žrtve nasilja, te agilni rad na tretmanu počinitelja nasilja u obitelji, koji bi zapravo mogao biti aktivniji, povezan sa sudovima i sa ljudima na terenu. Važno je i da u trenutku krize i katastrofe brzo reagiramo i brzo pružimo psihološku pomoć", pojasnio je.

