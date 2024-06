Kako su do Berlina stigli predsjednik Sabora Jandroković te dio ministara: "Samo korištenje Vladina zrakoplova nije problematično, ali jedna stvar jest"

Nogometna euforija zahvatila je i najviše državne dužnosnike.



"Ludilo se pomalo u meni budi, nemir je u mojoj glavi. Nema nijedne stvari među Hrvatima koja ih povezuje toliko kao hrvatska nogometna reprezentacija i to malo nadilazi razum", rekao je Gordan Jandroković.



A razum za većinu građana nadilazi i to što se za odlazak na utakmicu koristi vladin avion te što s njima putuju i članovi obitelji, iako uglavnom nemaju ništa protv toga da političari s tribina bodre Vatrene.



"Ne vidim razloga zašto ne bi išao privatno. Ali naravno da nije u redu da netko ide o našem trošku", smatra Krešo.



"Ako idu onda mogu ići samo kao privatne osobe. A ne nikako u relacijama ovim koji oni sebi uzmu za ruke da mi to sve moramo platiti", slaže se Zvonimir.

Zatečeni su i neki njihovi kolege ministri.



"Ne znam da je itko išao Vladinim avionom, to nije pitanje za mene, to pitajte u Vladi nekoga ko je to... ja ne", iznenađen je ministar Ivan Anušić.



Samo korištenje vladina zrakoplova, smatra stručnjak za sigurnost, nije problematično.



"Puno jednostavnije, čak i sigurnosno puno bolje nego da idu ili svojim prijevoznim sredstvima ili da idu normalnom zrakoplovnom linijom što bi opet i značilo i više tehnike, više ljudi i opet u konačnici i veće financije", objasnio je stručnjak za sigurnost Bono Marijanović.



"Mislim da kad se sve skupa zbroji da su troškovi slični išli mi Vladinim avionom ili redovnim linijama", smatra Jandroković.



To što su s dužnosnicima bili i članovi njihovih obitelji, mogla bi biti druga priča.



"Čim se pomiješaju varijanta privatnog i službenog tu uvijek može doći do propitivanja kao što znamo da već u proteklih nekoliko godina samo korištenje zrakoplova je bilo upravo tako problematizirano", podsjetio je Marijanović.



Većinu vremena naši su političari u posebnom protokolu, ali ipak će si pokušati dati i nešto oduška.

"Znate šta, ja sam sportaš i ja bih bio rado s navijačima", rekao je predsjednik Sabora.

"Teško se prilagodit, moram vam priznati, zato što srce vuče i evo baš ćemo nakon što ovdje završimo ići na Alexanderplatz na fun zonu", neodlučan je Tonči Glavina, ministar turizma.



Nekad je državni vrh išao samo na najvažnije utakmice, no posljednjih nekoliko prvenstava, bez politike ne prolazi nijedna. Svoj dolazak na Euro već su najavili i predsjednik i premijer, a u Njemačku bi mogao i još koji ministar.



"Što se tiče dinamike i naših obveza koje imamo ovdje, vidjet ćemo, ne možemo planirati", rekao je Tomo Medved.



Hoće li svi vladinim avionom još nije odlučeno.

