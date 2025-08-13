FOTO Helikopter ratnog zrakoplovstva prevezao srce za transplantaciju iz Zadra u Zagreb

Helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u srijedu je transportirano srce iz Zadra u Zagreb, izvijestilo je Ministarstvo obrane (MORH).

Pripadnici 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s helikopterom Black Hawk UH-60M bili su angažirani u hitnom zračnom medicinskom prijevozu transplantacijskog tima i transplantacijskog organa – srca.

Helikopter Black Hawk UH-60M Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletio je u 7:40 sati iz vojarne Lučko prema Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je ukrcan medicinski transplantacijski tim, te je u 9:05 sati sletio u vojarnu "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku kod Zadra, odakle je tim hitnim medicinskim vozilom prevezen u Kliničku bolnicu Zadar.

Nakon uspješno dovršene medicinske operacije, odnosno eksplantacije transplantacijskog organa – srca, transplantacijski tim zajedno s organom prevezen je na helidrom Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu, gdje je helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sletio u 13:55 sati.

"Svaki ovakav let nosi veliku odgovornost, jer ne prevozimo samo medicinski tim i organ, već nečiju šansu za život. Let je odrađen brzo zahvaljujući iznimno visokoj brzini leta helikoptera Black Hawk i visokoj razini spremnosti i obučenosti posade. Ponosan sam na članove svog tima koji su uvijek spremni brzo reagirati, a njihov profesionalizam dolazi do izražaja upravo u ovakvim zahtjevnim i vremenski osjetljivim situacijama", rekao je pilot helikoptera koji je sudjelovao u ovoj akciji.

Galerija 0 0 0 0

Medicinski helikopterski prijevoz transplantacijskog tima i organa proveden je na temelju zahtjeva transplantacijskog koordinatora Ministarstva zdravstva za hitnim medicinskim transportom.