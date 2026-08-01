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Glas poduzetnika: Vlada ne kažnjava one koji varaju, nego one koji rade

PišeHina, 01. kolovoza 2026. @ 18:40 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
Vlada predlaže veće porezno opterećenje paušalnim obrtnicima s više od 40.000 eura godišnjih primitaka, uz obrazloženje da dio paušalnih obrtnika zapravo obavlja prikriveni nesamostalni rad.
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