FOTOGALERIJA Dalmacija u suzama: Posljednji ispraćaj trojice hrvatskih planinara
Piše K. Č.,
11. listopada 2025. @ 17:10
Hrvatski planinari poginuli su nakon snježne lavine u Julijskim Alpama u Sloveniji.
Trojica hrvatskih planinara koji su 5. listopada poginuli na planini Tosc u slovenskim Julijskim Alpama, ispraćeni su u subotu u vječna lovišta.
U Ogorju Gornjem, na mjesnom groblju sv. Jure, pokopan je Marijo Boko (1987.).
Za sobom je ostavio djecu Martina i Vlatku, suprugu Idu, roditelje Paška i Ljilju, sestru Majdu, te obitelj i prijatelje.
U isto vrijeme, na groblju Svih Svetih u Kaštel Lukšiću, zajednica se oprostila od braće Roka (1994.) i Andrije Kovačev (2000.).
Za sobom je ostavio roditelje Jerku i Ivana, suprugu Kristinu, brata Antona, rodbinu, prijatelje i sve koji su ih poznavali.
Umjesto cvijeća, obitelj je zamolila da se prilozi daju za obnovu crkve sv. Ivana Krstitelja na Birnju, javlja Dalmacija News.
