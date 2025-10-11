FOTOGALERIJA Dalmacija u suzama: Posljednji ispraćaj trojice hrvatskih planinara

Trojica hrvatskih planinara koji su 5. listopada poginuli na planini Tosc u slovenskim Julijskim Alpama, ispraćeni su u subotu u vječna lovišta.

U Ogorju Gornjem, na mjesnom groblju sv. Jure, pokopan je Marijo Boko (1987.).

Za sobom je ostavio djecu Martina i Vlatku, suprugu Idu, roditelje Paška i Ljilju, sestru Majdu, te obitelj i prijatelje.

U isto vrijeme, na groblju Svih Svetih u Kaštel Lukšiću, zajednica se oprostila od braće Roka (1994.) i Andrije Kovačev (2000.).

Za sobom je ostavio roditelje Jerku i Ivana, suprugu Kristinu, brata Antona, rodbinu, prijatelje i sve koji su ih poznavali.

Umjesto cvijeća, obitelj je zamolila da se prilozi daju za obnovu crkve sv. Ivana Krstitelja na Birnju, javlja Dalmacija News.

