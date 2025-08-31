FOTO Zbog udara groma napukla cesta na Pelješcu

Obilna kiša i jako nevrijeme u subotu su pogodili Hrvatsku, uključujući i Dubrovačko-neretvansku županiju, gdje su izazvale niz problema.

Najteža situacija bila je u dolini Neretve, posebno u Metkoviću i Kominu, a posljedice nevremena dan kasnije mogu se vidjeti i na Pelješcu.

Naime, zbog udara groma sinoć je napukla cesta između Trpnja i Potomja na otoku. Na fotografijama s mjesta događaja vidi se da je mjesto udara groma obilježena znakom upozorenja te da se ondje vozi jednom trakom.

Zbog udara groma napukla cesta na Pelješcu - 1

Zbog udara groma napukla cesta na Pelješcu - 2

Zbog udara groma napukla cesta na Pelješcu - 3

Zbog udara groma napukla cesta na Pelješcu - 4